呼籲旅北鄉親相挺！翁章梁：林佳龍是嘉義人的「家己人」

嘉義縣長翁章梁（前排右）呼籲旅北鄉親團結支持林佳龍（前排左），在情感上是真正的「家己人」。 （記者林欣漢攝）

2022/10/05 17:44

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今天下午舉辦「嘉義人挺林佳龍記者會」，嘉義縣長翁章梁特地北上相挺，呼籲旅北鄉親團結支持林佳龍。翁章梁表示，林佳龍雖然不是嘉義子弟，但與嘉義有淵源，在交通部長任內推動諸多觀光及交通建設，對地方幫助很大，「在情感上是真正的家己人（自己人的台語）」。

「林佳龍不是嘉義人，但是他是家己人。」翁章梁說，林佳龍從美國留學回台後，就在中正大學任教六年，對嘉義有感情，從政之後也對嘉義有諸多貢獻，尤其在交通部長任內，推動改善山區危險路段，也增建海線聯外橋樑，並協助平原區的生活圈道路維護。

翁章梁提到，過去大學時期與林佳龍一起參與野百合學運，要顛覆國民黨的威權統治，當時學運的主要論述提供者就是林佳龍。林佳龍非常有想法且充滿活力，這樣的人適合來做縣市首長，因為縣市長掌握很大的資源與人力，必須要有想法和方向，如果讓沒有想法的人來做市長，絕對是都市的災難。

翁章梁說，基於學運革命情誼，以及林佳龍交通部長時期的貢獻，一定要特別來表態支持，告訴鄉親，「林佳龍雖然不是嘉義人，但情感上是『家己人』，一定要讓他順利當選。」

林佳龍表示，競爭對手侯友宜是嘉義人，現在還有這麼多鄉親願意站出來相挺，將自己視作「家己人」，讓他覺得很不容易也很感動。上個月他受邀參加板橋的嘉義同鄉會活動，幾個同鄉會幹部自發為他高呼「凍蒜」，結果被當場制止，就改喊「加油」，但後來他逐桌致意，大家也都有喊「凍蒜」，其實各種同鄉會場合都是歡迎所有候選人參與，都會給予祝福、鼓勵，這是風度的展現，選舉就是民主的嘉年華。

林佳龍提到，後來嘉義鄉親連署為他對嘉義的貢獻背書，還公開召開記者會，看到連署書時，他真的很感動，大家都還記得他做過的貢獻，新北市是很多人的新故鄉，尤其雲林嘉義子弟特別多，出外人就是要互相照顧，現在嘉義鄉親為他宣傳拉票，未來他會為大家打拚。

林佳龍說，現在這場選戰攸關台灣未來，全球都在看台灣民意是否支持蔡英文總統領導台灣，抵抗中國國家主席習近平的霸權併吞，蔡英文當時對他說：「就是你要來擔，為了這個世代」，所以他來挑戰新北這個艱難的選區，不能因為這一棒沒接好，對不起前人的犧牲，也對不起下一代。

林佳龍提到，這一戰除了對民主發展重要，對新北也很重要，新北市升格12年、預算加倍，卻還是台北的衛星城市，新北人要有志氣，作為首都圈最大的都市來帶領台灣跟國際接軌，帶來新北大翻新。

嘉義縣長翁章梁（右四）呼籲旅北鄉親團結支持林佳龍，「在情感上是真正的家己人。」 （記者林欣漢攝）

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