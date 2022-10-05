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    首頁　>　新北市

    10/13開放邊境 新北27家防疫旅館將退場

    因應10月13日起實施入境「0+7」新制，新北市27家防疫旅館將全數退場，必須全館消毒並靜置，經主管機關檢查後完成退場。（圖由觀光旅遊局提供）

    因應10月13日起實施入境「0+7」新制，新北市27家防疫旅館將全數退場，必須全館消毒並靜置，經主管機關檢查後完成退場。（圖由觀光旅遊局提供）

    2022/10/05 16:39

    〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院宣布10月13日起實施入境「0+7」新制，象徵開放邊境，國內防疫旅館將全數退場。新北市目前有27家防疫旅館，將同步配合中央政府政策，回歸一般旅館業。市府觀光旅遊局表示，10月12日前預約「3+4」的住客，仍可入住至10月19日深夜12點。

    觀光旅遊局長楊宗珉今天在市政會議報告指出，新北市現有防疫旅館27家，總房間數2463房，已入住1026間、入住率42%，因應中央流行疫情指揮中心9月22日宣布9月29日起開放邊境管制，並視疫情發展從10月13日開始實施「0+7」免隔離新措施，改為7天自主防疫，預計10月13日起，防疫旅館回歸一般旅館業。

    楊宗珉表示，為維護預約民眾權益，10月12日前預約「3+4」的住客，仍可入住至10月19日24點，市府將協助防疫旅館業者申請交通部觀光局給業者每房5000元的靜置與清消補助，防疫旅館回歸為一般旅館業，可配合市府活動一併行銷。此外，民眾在自主防疫期間入住一般旅館而確診，將通知衛生機關協助移出安置。

    觀光旅遊局表示，已告知各防疫旅館退場前，務必妥善處理民眾訂單與維護住客權益，避免衍生消費爭議，市府將協助各防疫旅館辦理回歸常態營業的會勘作業，業者需請專業廠商進行全館清消，並檢附清消紀錄，經市府衛生、環保及觀光等機關聯合現場會勘，確認無誤後完成退場。

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