新北議員質疑秘書處預算挪用說不清 城市交流淪市府行銷

預算小組審查委員會質疑秘書處挪用城市交流預算作為市府行銷。（新北市議會民進黨團提供）

2022/10/04 18:12

〔記者周湘芸／新北報導〕今年因應疫情影響國際交流，新北市議會民進黨團議員何淑峰、周雅玲、黃俊哲、陳科名及蘇錦雄質疑，秘書處挪用城市交流預算作為市府行銷。秘書處長饒慶鈺表示，辦理國際交流業務皆依預算相關法規執行，疫情期間無法出國，將國際實體交流轉為線上。

民進黨團於「新北市明年度總預算案」預算小組審查委員會表示，城市交流費用應該執行在城市間的交流業務，市府挪用預算作為行銷已不是個案，在預算審查過程中，陸續被找到未依預算說明及計畫預算書執行，顯然將議會當做橡皮圖章。

何淑峰表示，國際事務是秘書處的重點業務之一，但處長對於城市交流、國際推廣等業務都沒有辦法詳細說明，甚至越描越黑，這樣的預算編列怎麼說服議員？

周雅玲指出，秘書處提供明年度各項預算的使用計畫書中，僅列舉3項計畫內容，分別是汰換升降機、空調冰水主機、大樓供電系統，而主要的國際交流事務，竟完全沒有在書面資料中，是不敢主動提供，還是想透過簡單的書面資料應付預算審查？相關預算科目在說明清楚前應暫列刪除。

黃俊哲指出，這幾年受疫情影響無法出國可以理解，但國際間的交流並未停止，相關預算議會也沒有刪除，秘書處光辦理9場線上會議就花了150萬元，其中只有40萬元詳細說明是用來印製SDGs報告印製送往國際，其餘無詳細說明，既然出國費用無法執行，就應該要保留、繳庫。

饒慶鈺表示，秘書處辦理國際交流業務皆依預算相關法規執行，疫情期間因人員無法出國，為持續加強推動國際交流，將實體交流轉為線上，包括主辦及參與9場線上國際會議、將聯合國地方自願檢視報告SDGs VLR寄送國際圖書館等，光是2022新北國際永續論壇一場活動，就吸引多個城市及團體與會。

秘書處長饒慶鈺表示，疫情期間因人員無法出國，為持續加強推動國際交流，將實體交流轉為線上。（新北市政府秘書處提供）

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