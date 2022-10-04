新北大翻新秘密武器 林佳龍︰4萬名計程車司機做分身

民進黨新北市長參選人林佳龍（中間著背心者）今前往新北市三重區二重疏洪道幸福水漾公園停車場，出席「計程車挺林佳龍後援會授旗大會」，並授旗給全民計程車司機聯誼會前秘書、後援會總召沈新發（舉旗者）。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/04 17:58

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今前往新北市三重區二重疏洪道幸福水漾公園停車場出席「計程車挺林佳龍後援會授旗大會」，現場聚集上百輛計程車相挺。林佳龍欣慰表示，新北大翻新有「勝選秘密武器」，就是新北的4萬名計程車司機都做他的分身。

林佳龍批評，對手國民黨新北市長侯友宜現在都不面對挑戰、也不要辯論，自己有了4萬名計程車司機的支持，新北一定能夠大翻新，對此他也再度提出與計程車有關的3項政策，第一項是敬老愛心卡從480點增加到600點，讓長者能坐計程車，司機可以服務長者。

第二項是加倍補助通用計程車，林佳龍指出，除單趟中央補助50元，他當選上任後，新北市政府會再加碼50元，並且從現有補助數量140輛增加到500輛。

第三項則是提供計程車司機，於中午時段在新北市路邊停車格停車免收費，林佳龍說，很多司機腸胃都不好，要是被開1張罰單，1個月心情都不好，他在當台中市長時就有推動此政策，讓司機中午可以在停車格休息「瞇一下」或是安心吃飯。

林佳龍強調，計程車就是公共運輸，把計程車朋友顧好，身體健康賺到錢，乘客就可以得到最優質安全的服務。

中華民國汽車運輸駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉大讚，林佳龍擔任交通部長時不僅扛住Uber和傳統計程車司機的壓力，也幫忙補助汰舊換新車，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間協調口罩、酒精、防疫物資補貼，薪資補貼、油料補助一次領，「是最照顧運將的部長，大家一定要挺他當市長」。

全民計程車司機聯誼會前秘書、後援會總召長沈新發則痛批，國民黨新北市長侯友宜在面對議員質詢恩恩案時都在議場說謊話，沈新發指出，大家開計程車都會禮讓救護車，「這小朋友在家等急診80幾分鐘，這樣的市長可以挺嗎」？呼籲司機們一起支持林佳龍、換掉侯友宜。

民進黨新北市長參選人林佳龍（右5）今前往新北市三重區二重疏洪道幸福水漾公園停車場，出席「計程車挺林佳龍後援會授旗大會」，表示計程車司機都是幫助他勝選的「秘密武器」，要請大家載客的時候多多宣傳。（記者魏瑾筠攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍（右）今前往新北市三重區二重疏洪道幸福水漾公園停車場，出席「計程車挺林佳龍後援會授旗大會」，現場聚集上百輛計程車相挺，林佳龍和司機碰拳表達感謝。（記者魏瑾筠攝）

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