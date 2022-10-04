網爭相告白「最美里長」 他曝陳紫渝「真面目」引熱議...

新北市永和區永福里參選人陳紫渝，因清新甜美的外型受到大批網友喜愛。（圖擷取自陳紫渝臉書）

2022/10/04 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕新北市永和區永福里參選人陳紫渝，因清新甜美的外型受到大批網友喜愛，更被封為「最美里長參選人」。今天（4日）她透過臉書分享自己的政見，貼文瞬間超過萬人點讚，上千人在底下爭相告白；不過有名網友在留言區揭露陳紫渝「真面目」，引發熱烈討論。

陳紫渝自登記參選永福里里長後，一舉一動便受到關注。今天她在臉書宣傳自己的政見，包括建立e化平台、成立巡守隊及環保志義工、成立健康守護站、優化環境維護等共10項議題，強調「有心，就能做到更好」，短短數小時就吸引超過1.3萬人按讚。

大批網友湧入陳紫渝的貼文表示支持，還有不少粉絲趁機告白，「每次看到紫渝心跳就很快，可以先救救我，量量我的血壓嗎？」、「老婆記得我永遠在妳身後」、「辛苦了，晚上回家我會做好晚餐等妳」。

不過有一名網友在底下表示，「其實紫瑜根本也沒有你們想像中的那麼美好，一群人把她吹上天真是夠了，缺點很多。比如說她睡覺總是會跟我搶被子，有時候翻身還會踢到我，每天起床眼睛都能看到她，我都免疫了。」其他網友看完紛紛吐槽，「夢該醒了，準備上班了」、「宅味有夠重」、「笑死，別作夢了」、「告訴我你是吸了什麼？」

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