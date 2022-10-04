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    首頁　>　新北市

    綠營質疑新北長者福利不足 社福預算「揩油老人」

    新北市議會民進黨團總召集人陳啟能（左）、副總召集人李倩萍，質疑長者社福保障不足，市府在預算上「揩油老人」。（記者賴筱桐攝）

    新北市議會民進黨團總召集人陳啟能（左）、副總召集人李倩萍，質疑長者社福保障不足，市府在預算上「揩油老人」。（記者賴筱桐攝）

    2022/10/04 12:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是重陽節，新北市議會民進黨團總召集人陳啟能質疑，新北市老年人口逐漸上升，福利保障卻不足，以敬老卡為例，市府將使用範圍限縮在搭乘公車與捷運，導致使用率偏低，市府寧願花上千萬元甚至上億元預算，用於行銷包裝市長及市府的形象，也不願意增加社福預算。

    民進黨團副總召集人李倩萍表示，台北市將今年敬老卡的每月結餘款再加上第二預備金，發給長者660元的儲值金回饋，不但促進經濟效益，也顧及長者權益，反觀新北市卻是一毛不拔，不給長輩福利，還推託敬老卡使用率不高，在社福預算上「揩油老人」。

    李倩萍指出，目前新北市長者約65萬人，需要假牙的長輩不斷增加，市府未全盤考量口腔保健的重要性，更忽視需要社會福利的人，並以老人健保費補助或是重陽禮金等其他政策混淆視聽，就是不願補助長輩免費更換假牙。

    陳啟能說，新北市敬老卡表面上每月會發給65歲以上長者480點，相當於480元，但當月如果沒有使用完畢，則在次月歸零後再給480點，台北市則將敬老卡結餘款還給長者，反觀新北市的長輩經常抱怨敬老卡不好用，呼籲市府正視長者需求，優先擴大敬老卡使用範圍，不要「揩油老人」。

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