侯友宜稱4年前所提政見幾乎兌現 林佳龍：無言以對

針對媒體問及，國民黨新北市長侯友宜稱4年前提出的政見幾乎兌現，民進黨新北市長參選人林佳龍今受訪不客氣直說「那我們也無言以對」。（記者塗建榮攝）

2022/10/04 12:28

〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對媒體問及，國民黨新北市長侯友宜稱4年前提出的政見幾乎兌現，民進黨新北市長參選人林佳龍今受訪不客氣直說，新北市很多的城市競爭力評比都是在後段班，如果侯友宜實現的是這樣的政績，「那我們也無言以對」。

民進黨北北基桃4個市的市長參選人，今天首度齊聚新北市，出席「北北基桃大首都圈・E騎動起來・E起拚未來」記者會，提出包括成立2050台灣首都願景規劃委員會、推動首都區域治理論壇及專責行動辦公室等主張，並於會後接受媒體聯訪。

針對媒體詢問林佳龍，侯友宜在接受媒體聯訪時說：「4年的政見幾乎都已兌現」，林佳龍已對新北市政提出缺失，是否認為新北市需要新人新政？

林佳龍對此回應，有關侯友宜4年前的政見有沒有實現，最近很多雜誌的城市競爭力評比已經回答，有六都最後一名還有六都倒數第二名，很多城市競爭力都是在後段班，他不客氣直言，「如果說侯市長實現是這樣的政績，那我們也無言以對」。

林佳龍強調，最重要是很多新北市要大翻新的政策，不是沒有規劃，就是有說沒有做，像是基隆捷運、林口交流道、淡北道路，就是3個最主要的例子，都是他在當交通部長的時候出面幫忙協調才解決。

林佳龍表示，不分中央、地方，總之新北市到底有沒有建設？預算增加一倍但是城市競爭力的排比越來越退步「數字會說話」，林佳龍說，他提出的新北大翻新不是一般城市治理，而是首都圈跨域治理，現在新北市升格12年了，要能夠讓新北升格又升級，讓城市有光榮感，跟首都圈各城市聯合治理，不要本位主義。

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