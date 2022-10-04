侯陣營控政見抄襲 林佳龍反嗆：真的是笑話

新北市長參選人林佳龍4日出席「北北基桃 大首都圈 E騎動起來 E起拚未來」聯合記者會。（記者塗建榮攝）

2022/10/04 12:14

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林佳龍自稱「政策控」 侯友宜選辦酸「抄襲控」還抄錯

〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對尋求連任的國民黨新北市長侯友宜競選辦公室今召開記者會，指控民進黨新北市長參選人林佳龍自稱「政策控」，但「月月提政策、月月被抓包抄襲」；林佳龍今受訪反擊，「說我政見抄襲，真的是笑話」，他強調自己過去到現在很多創新的政策，包括雙北擴及到首都圈這些都是創見，這個（指抄襲）當作笑話就好。

民進黨北北基桃四個市的市長參選人，今天首度齊聚新北市出席「北北基桃大首都圈・E騎動起來・E起拚未來」記者會，提出包括成立2050台灣首都願景規劃委員會、推動首都區域治理論壇及專責行動辦公室等主張，並於會後接受媒體聯訪。

針對媒體詢問林佳龍，侯辦今開記者會指控政策抄襲，林佳龍反擊「說我政見抄襲，真的是笑話」，他強調，從過去到現在很多創新政策，不管是台中市長到交通部長，或是參選新北市長也透過雙北擴及到首都圈，這些都是創見，這個（指抄襲）當作笑話就好。

「侯辦弄很多名詞但沒有內容，我們有政策內容。」林佳龍揶揄，侯辦也是幫他宣傳，並呼籲大家可以去看一下，所謂的捷運政策，侯友宜是輕軌、走平面，我們是串連溪南到溪北主幹線的中運量捷運，範圍、規模、技術規模差這麼多，地基也都不一樣。

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