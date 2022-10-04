樹林保安市場重開幕 早市兼夜市提升便利性

新北市樹林保安市場重新整修開幕，外觀和內部渙然一新。（記者翁聿煌攝）

2022/10/04 11:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林保安市場經過重新整修展現新風貌，市場處4日舉辦「新保安 新市趣」樹林保安市場開幕典禮，市場不僅變得明亮通風，而且改成白天是菜市場，晚上變夜市的多元經營模式，變成新北首座「全日型觀光市集」，開幕期間活動現場加碼送出限量市場購物金，並同步推出NewTaiPAY掃指定條碼送100元點數活動，送完為止。

新北市長侯友宜表示，4年內改造10座市場的目標已達成，第10座改造完成的樹林保安市場以成為「現代化觀光市集」為目標，投入9千多萬元經費打造新型態市場，將原有露天空間加蓋頂棚、更新硬體設備，並配合鄰近天幕球場色系做設計，結合周邊公園及居民生活特性引進夜市進駐，活用公共場域，成為新北首座「全日型觀光市集」。

市場處長盛筱蓉說，新整建的市場展現明亮純淨風格設計入口意象及特色攤招，統一區域色彩，並重新鋪設地坪、水溝、裝設直升機大吊扇、油脂截流器、電器及汙水等硬體設備，並引進夜市經營型態，在早市攤商休息後，攤台退縮提供夜市攤車營業空間，不僅上午6至12點提供生鮮蔬果、日常百貨等生活必需品採購，下午3到12點還可購買熟食、小吃，提高生活機能與便利性，更增加觀光服務。

為慶祝樹林保安市場重新開幕，111年10月19日前，使用NewTaiPAY於市場內掃描指定QRcode，立即贈送100元點數，1點可折抵1元，可至新北合作店家使用，限量2,000名，送完為止。更多資訊可上「來新北逛菜市」臉書專頁https://www.facebook.com/ntpcemarket/查詢。

樹林保安市場明亮通風的內部設計，令人對傳統市場的印象改觀。（記者翁聿煌攝）

新北長侯友宜（中右）獲攤販贈菜頭祝福。（記者翁聿煌攝）

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