力挺18歲公民權 新北女議員挺臨盆大肚子街頭宣講

預產期在10月底的新北市議員鄭宇恩（中），挺著孕肚上街宣講，呼籲民眾支持18歲公民權。（圖由新北市議員鄭宇恩提供）

2022/10/04 11:52

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨力推十八歲公民權修憲複決，預產期在10月底的新北市議員鄭宇恩，今天挺著孕肚上街宣講，呼籲民眾支持18歲公民權。鄭宇恩表示，除了向年輕人宣講，也邀請到許多婆婆媽媽阿姨一起力挺，讓年輕人替自己未來做決定，不單只是國際趨勢，更是台灣不同世代間的共識。

鄭宇恩說，邀請年輕世代參與社會重大決策，了解他們對國家社會的願景與期待，是世界民主國家的趨勢，也是台灣民主持續深化的必經之路。然而18歲公民權，要有965萬張同意票，門檻相當高，需要不同世代攜手努力共同克服。

家住淡水就讀東吳大學的黃同學表示，現在科技、網路發達，無論是公投議題、候選人政見主張等，都可以很快速且完整的從手機、網路上獲得，有心就能加入公共參與，行使公民權。住在八里的楊同學也說，法律賦予18歲以上的國民繳稅、服兵役的義務，在刑法上也須負完全責任，限制18歲年輕朋友的公民權缺乏邏輯，希望可以透過這次複決案調整，賦予未來18歲的青年朋友公民權。

淡水在地居民林太太說，年輕人充滿熱情理想，過去正因為台灣的年輕人積極參與，像是太陽花運動阻擋了黑箱服貿，讓台灣免於經濟過於傾中，降低被中國經濟綁架的風險。而且18歲投票權是世界民主潮流，也有助推動青年關心公共事務，年輕人是國家的未來，國家的未來年輕人也應該由年輕人決定。

鄭宇恩強調，年底11月26日公民權複決投票，年滿18但未滿20歲的青年仍然不能投票，需要跨世代攜手為他們爭取，給青年得以投票決定自己未來的權力，和台灣民主繼續向前行。

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