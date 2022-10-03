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    首頁　>　新北市

    侯市府稱早同意選前之夜場地 林佳龍陣營：勿扭曲為指責公務員

    林佳龍競選辦公室發言人李坤城表示，沒人施壓或指責，呼籲侯市府不要無限上綱。（李坤城提供）

    林佳龍競選辦公室發言人李坤城表示，沒人施壓或指責，呼籲侯市府不要無限上綱。（李坤城提供）

    2022/10/03 20:02

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍自爆借選前之夜場地受阻，新北市政府副發言人羅婉庭反擊表示，體育處已於8月24日以公文回覆，同意借用板橋第二運動場，於11月23日至26日舉辦新北大翻新音樂聯歡晚會。對此林佳龍競選辦公室發言人李坤城表示，沒人施壓或指責，呼籲侯市府不要無限上綱。

    針對申請場地受阻的事情，李坤城表示，在場地借用上，負責的同仁會事先電話詢問，也有許多經驗顯示，許多大型室內場地早早就被借走，戶外的場地除了需要因應天候，也擔心干擾周遭民眾的安寧，因此，前日才會跟群眾抱歉，也跟住戶抱歉。

    李坤城說，沒有人要施壓或指責基層公務員，呼籲侯友宜率領的市府團隊不要無限上綱，過度詮釋。他指出，自己參與選舉多年，當然知道場地租借有相關規定，但不管是前新北市長朱立倫還是侯友宜執政，場地是否有檔期，資訊都相當不對等，「有或沒有」都是「朱侯」說了算，否則就不會有2014年游院長選前之夜借不到場地被舉牌的情形。

    李坤城強調，林佳龍競選團隊會依照相關規定，租借場地，民主是一場嘉年華，希望大家心平氣和辦喜事。

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