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    首頁　>　新北市

    新北土城123處公有地活化改造 設置1000機車格達標

    新北市土城區公所活化閒置的公有土地，設置逾千個機車停車格。（土城區公所提供）

    新北市土城區公所活化閒置的公有土地，設置逾千個機車停車格。（土城區公所提供）

    2022/10/03 19:48

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市有許多老舊社區及公寓，興建之初未規劃停車場，加上都會區機車停車格一位難求，土城區公所2021年起清查轄內公有土地並造冊列管，與市府及里辦公處通力合作，完成123處土地活化改造，強制拆除多處佔用的違建物，開闢停車場或公園綠地，今天達成設置1000個機車停車格的目標。

    土城區長陳國欽表示，小區塊的閒置土地活化後，以民生需求為優先，大致規劃為機車停車場、公園綠地或YouBike微笑單車站等，提升交通便利與生活品質，近2年達成設置「千位機車格」的目標。另外，公園綠地設置休閒健身場域及兒童遊樂設施。

    統計去年至今，土城區公所轄內國有閒置土地活化成果豐碩，各里、鄰開闢53處機車停車場，設置1127個機車格，微笑單車站配合新北市交通局規劃，在學校、捷運、公車等交通樞紐處，完成65座單車站、設置750車柱，另於人口稠密的住宅區建置5處主題式綠帶公園，提供都會區難得的休閒場域。

    陳國欽說，安居樂業是市府重要的施政目標，透過市府、區公所及里辦公處協力合作，展現改變的決心，將公有占用土地進行效益評估並活化改造，改善市容景觀，提升居住環境品質。

    新北市土城區公所2021年起清查轄內公有土地並造冊列管，並與市府及里辦公處通力合作，完成123處土地活化改造。（土城區公所提供）

    新北市土城區公所2021年起清查轄內公有土地並造冊列管，並與市府及里辦公處通力合作，完成123處土地活化改造。（土城區公所提供）

    土城區公所活化轄內公有土地，今天達成設置1000個機車停車格的目標。（土城區公所提供）

    土城區公所活化轄內公有土地，今天達成設置1000個機車停車格的目標。（土城區公所提供）

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