藍營最強母雞 侯友宜與各縣市參選人合體拍競選照

新北市長侯友宜今晚與國民黨新竹市長參選人林耕仁（左圖右）、苗栗縣長參選人謝福弘（右圖右）等人拍攝競選照。（國民黨新北市黨部提供）

2022/08/03 20:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕年底選戰逼近，選情逐漸加溫，被視為藍營共同母雞的新北市長侯友宜，今晚與國民黨提名的新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘、花蓮市長參選人魏嘉彥以及10多位外縣市議員參選人合拍競選定裝照，展現「最強母雞」的高人氣。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，先前已安排兩梯次的國民黨新北市議員參選人和侯友宜拍攝競選照，因應外縣市參選人提出需求，今天再追加1場，包含林耕仁、謝福弘、魏嘉彥3位縣市長參選人，還有10多位外縣市議員參選人，以台北市居多，也有來自花蓮、高雄、屏東等地。

黃志雄說，未來不排除有第4輪拍攝計畫，只要全國各地的參選人提出需求，能夠幫助參選人產生加分效果，黨部會盡量協助安排，多多益善。

魏嘉彥說，侯友宜的風評不錯，執政成績大家有目共睹，獲得許多國民黨基層黨員認同，尤其侯友宜曾任警政署長，花蓮有許多退休員警，都會主動替侯友宜分享文章，未來侯友宜的前途有無限可能，黨員也非常支持。

謝福弘的發言人陳星宇說，民主政治就是政黨政治，同一黨內部要團結，縣政發展也要合作，找出共同議題，未來苗栗也會朝都市化發展，包括數位科技、科學園區、住宅和觀光休閒等面向，都可以和新北市合作，希望藍營站在團結的角度一起努力，推動宜居城市，促進地方發展。

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