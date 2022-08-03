新北環保局迅速出擊 查獲不肖業者染色中和中原溝

環保局稽查人員一收到檢舉，連夜派員到場採樣化驗。（環保局提供）

2022/08/03 20:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局2日接獲民眾反映，新北市中和區中原溝遭污染，查獲臨近中原溝旁的科學園區內，某金屬製品製造公司將酸性廢液廢水經園區雨水道排放進入中原溝導致河水變色，違反水污染防治法最高可處3百萬元以下罰鍰，環保局依法告發，除要求業者立即改善外，並命其拆除相關製程。

環保局指出，稽查人員2日下午5點多收到通報後立即前往現場稽查，鎖定可疑排放水路為MIT第3期科學園區廠辦，其區內溝渠尚殘留顏色，經現場快篩檢驗呈現強酸性反應，環保局立即清查全棟大樓，晚間鎖定範圍內某金屬製品製造公司為可疑對象。

因稽查已至深夜，環保局現場採集水樣保存，3日一早整備相關證據，於業者上班之際率隊進場查核，經向業者說明連夜掌握證據並於該業者作業區、溝渠確實殘有酸性液體，其顏色、性質亦與昨日污染特性相同，最終業者百口莫辯，坦承於昨日下午員工清洗作業時將酸性廢液藉由雨水溝排放至中原溝，導致中下游大範圍變色情況，環保局現場依法告發，最高可處3百萬元以下罰鍰。

環保局強調，市府已將中原溝水質改善納入「新北市河川流域治理平台」重點列管推動改善工作，並按時追蹤辦理進度，環保局自2019年起將中原溝納入污染熱區打擊計畫，以專案稽查輔以不定期稽巡查方式，盤查流域內工廠並加強列管事業查核，遏止不法業者偷排廢（污）水污染河川水質。

中和區某金屬製品製造公司，將酸性廢液廢水經園區雨水道排放進入中原溝導致污染。（環保局提供）

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