淡水母子火警雙亡 社區受信總機警報竟遭遮斷

新北市消防局第三大隊續追上月底淡水母子雙亡火警，查出受信總機起火戶警報按鈕訊號遭電阻遮斷（紅框處），將續追缺失，避免再有住戶受害。（記者吳仁捷翻攝）

2022/08/03 17:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防單位追查淡水日若山莊母子雙亡火警成因，因案發之際消防設備沒有作動，檢視社區大樓消防設備，赫見受信總機中起火戶手動報警按鈕後方遭遮斷，導致屋內火警探測器完全失去示警功能，嚴重影響逃生避難，為免該社區住戶再受害，消防局第三大隊已通知社區管理人、消防公司人員製作筆錄釐清原因，要求管委會儘速改善。

淡水水碓日若山莊一棟9樓住戶上月底傳出疑似氣爆火警，消防員到場，因外觀沒發現明顯火煙，消防設備也沒作動，消防員第一時間無法獲得明確資訊；消防員發現疑似起火戶破門入室搶救，發現濃煙密佈、火勢燃燒猛烈，滅火時發現屋內使用大量木板裝潢、封閉對外窗戶，導致煙熱不易散去，搶救過程於臥室發現一對母子，送醫仍回天乏術。

第三大隊長黃弟勝表示，該大樓傳出火警時，受信總機第一時間未顯示起火層（火警分區）及發出警鈴，無法得知正確火警樓層、門牌，及提醒民眾逃生，消防員須逐樓層搜尋，最後確認起火戶破門進入。

消防員災後檢查受信總機，發現各戶手動報警設備後方，遭連結電阻遮斷迴路，導致起火戶住家火警探測器失去探測功能，嚴重影響消防員救災、民眾逃生時效；第三大隊近日已通知管理權人、檢修申報消防設備的專技人員共3人製作筆錄，進一步釐清事故發生歸屬。

第三大隊呼籲，大樓火警自動警報設備若發現異常，應實地查看、每年完成家戶火警探測器檢修，避免作假威脅人命，另依消防法第六條規定，管理權人應依規定設置、維護消防安全設備，如有設備損壞立即開單要求改善，逾期未改善者或複查不合規定者立即舉發，處其管理權人六千元以上三萬元以下罰鍰；經處罰仍不改善者，得連續處罰，得予以三十日以下之停業或停止其使用之處分。

消防單位說，2020年台北市錢櫃發生火災火警受信總機遭關閉無法立即通報造成人命傷亡，依消防法第六條第一項所定標準應設置消防安全設備之供營業使用場所，管理權人未依規定設置或維護發生火災時致人於死者，將處一年以上七年以下有期徒刑。

新北市消防局第三大隊續追上月底淡水母子雙亡火警，查出受信總機起火戶警報按鈕訊號遭電阻遮斷（紅框處），將續追缺失，避免再有住戶受害。（記者吳仁捷翻攝）

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