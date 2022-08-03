百位織女七夕織愛 助植物人家庭度難關

七夕情人節前夕，創世基金會板橋院號召一批「織女」，編織水果造型織物，將義賣幫助植物人家庭。（記者賴筱桐攝）

2022/08/03 16:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕明天就是七夕情人節，在牛郎與織女相會前夕，創世基金會板橋院號召一批「織女」，她們是板橋區農會家政班、新北市布花完稿設計職業工會及社團法人新北市普心公益推展協會等近百位婆婆媽媽，發揮編織專長，一針一線手工製作水果造型的織物，將義賣為植物人募集膳食經費。

板橋區農會推廣部主任林惠璦表示，編織能舒壓又能幫助植物人，喚起大家在疫情期間的溫暖與關懷，疫情嚴峻對社福團體必定是雪上加霜，家政班雖然尚未恢復上課，得知創世面臨的困境後，號召班員一起加入愛心織女行列，透過媽媽們的巧手，為弱勢植物人盡心力，獲得班員們踴躍響應與正面回饋。

這群編織達人以奇異果、蘋果為靈感，發揮創意用毛線勾織「水果造型織物」，做成髮夾及別針義賣，可愛圖樣相當討喜，3入一組每組100元。

創世板橋院李培菁院長表示，目前板橋院安養54位植物人，每位植物人每月花費約4到6萬元，這2年因疫情嚴峻，植物人安養經費捐款縮減，但植物人的照顧不能停，邀請民眾支持植物人服務，每月捐助1650元，或每月定期定額300元，支持植物人一日營養餐食。電洽：（02）8966-4306。

板橋區農會號召家政班成員，發揮編織專長手工勾織水果造型的織物義賣。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法