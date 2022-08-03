臨終一句謝謝支撐社工27年 侯友宜訪家防男社工贈向日葵

侯友宜傾聽一線社工的心聲，他有感說出他們都是心目中的活菩薩。（新北市社會局提供）

2022/08/03 15:38

〔記者邱書昱／新北報導〕父親節前夕，新北市長侯友宜今天到新北市家防中心第二辦公室關懷男性社工，也聽他們分享服務個案的點滴，其中有社工就提到曾在一位老太太臨終前陪伴，留下了一句謝謝，便是支撐他工作27年的力量。侯友宜現場也致贈向日葵及綠色的乖乖，更祝福他們服務案家時如向日葵般溫暖。

家防中心資深的督導張信熙從1995年起擔任長照機構的志工，有次接獲通報替一位獨居的阿嬤服務，由於阿嬤長年臥床造成褥瘡，傷口還長出蛆，看著阿嬤痛苦哀號，他和居服員一路陪伴送醫，到了醫院後阿嬤說了聲謝謝，沒想到隔天便離世，這也成為他心中難以忘懷的經驗。

另位，社工簡怡全也說，曾有位單親計程車司機為了邊照顧身障孩子，將孩子放在前座一起跑車，社工接獲通報後，協助安置孩子，讓父親可以專心開車賺錢，這位父親後來跟他說，還好有社工幫忙，不然一度想帶著孩子一了百了，讓人聽了非常心酸。

侯友宜傾聽一線社工的心聲，他有感說出他們都是心目中的活菩薩，感謝社工們在每一個角落裡陪伴弱勢的家庭，有時會遭遇高衝突個案或是有暴力議題的家戶，此時更需仰賴警政協助，因此上任後要求員警與社工間應通力合作，透過共同訪視加速找出社會角落孤立無助的個案。

新北市社會局長張錦麗說，中央統籌分配稅款，新北市的人均分配是六都最低，儘管如此，市長全力支持社會福利，3年來增加61億元社福預算，也擴充了服務人力258名。

新北市長侯友宜悄悄到新北市家防中心第2辦公室關懷，並致贈向日葵和乖乖。（新北市社會局提供）

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