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    年底大選 檢警嚴防境外敵對勢力干擾選情

    士林地檢署到新北警淡水分局舉辦查察制暴會報，嚴防中國等敵外勢力以涉及反滲透法、虛擬貨幣等違法人、金流干預大選。（記者吳仁捷翻攝）

    士林地檢署到新北警淡水分局舉辦查察制暴會報，嚴防中國等敵外勢力以涉及反滲透法、虛擬貨幣等違法人、金流干預大選。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/08/03 15:09

    〔記者吳仁捷／新北報導〕年底九合一選舉將屆，士林地檢署今天到淡水警分局進行查賄制暴會報，除了一般熟知的查賄、制暴，針對反滲透法規範的防範中國境外敵對勢力透過大選滲透，或以虛擬貨幣干預選情等不法行為，成為大選查察主軸，更寄望警方善用情資整合智慧分析，強化查賄作為，淨化選風。

    111年地方公職人員選舉查賄制暴工作逐漸加溫，士檢主任檢察官張惠菁今到淡水警分局進行工作會報，新北刑大業務組也與會，檢方於會中提出查賄制暴、反滲透等工作重點，呼籲警方善用情資整合智慧分析，全力投入查賄工作，讓民眾、社會對檢警查賄有感。

    檢方針對防範境外敵對勢力滲透干預等不法行為，影響大選的反滲透法詳細說明，張惠菁表示，舉凡受境外敵對勢力指示、委託或資助，違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉等行徑，都構成反滲透法情節，呼籲警方積極布建情資網，多方過濾查證，遏止滲透影響民主選舉。

    檢方同時提示，境外勢力恐透過政治獻金法、公民投票法、遊說法及選罷法等法律、罰則不足，蠢蠢欲動，提醒警方加強查緝，反制滲透影響大選、國安，針對金流掌控部分，也需納入行動支付、電子錢包與虛擬貨幣等新興數位支付方式擾亂選情，強化科技偵辦、嚴查人流、金流，以遏止賄選、暴力及假訊息介入選舉。

    淡水警方表示，隨著選情逐漸熱絡，將嚴加防範選舉衝突及暴力事件，並利用多元情資管道，積極查緝網路假訊息及防制境外資金介入選舉，針對任何違法行為，依法嚴辦，有信心維護乾淨的選風。

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