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    首頁　>　新北市

    狠扒三層皮！簽本票、騙二胎、法拍房子 詐騙夫妻檔8年海撈4億

    警方至主嫌江宗榮家中搜索，並扣下大批詐騙資料。（記者徐聖倫翻攝）

    警方至主嫌江宗榮家中搜索，並扣下大批詐騙資料。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/08/03 14:43

    〔記者徐聖倫／新北報導〕一隻牛扒三層皮！60歲男子江宗榮利用自身職經歷，與妻子一同從事房地產詐騙，聯合建商、代書等誆騙被害人，以「低頭期款、建商無息借款、2年房貸補助費」為噱頭，誘使被害人買房投資，甚至私自將房屋進行二胎貸款，讓被害人無力還款致房屋法拍，江男再將法拍屋標回高價轉售，以此手法獲利8年內獲利4億，日前江男詐欺集團遭警方逮捕。

    據了解，江男年輕時就涉入房地產一行，有不少相關知識，但他卻利用這些專業知識進行詐騙，2015年與妻子聯手成立「江爸江媽炒房團」，以低頭款、無息借款、各式補助等話術吸引不少投資人買房，並簽下高額本票，未經屋主同意將房屋進行二胎設定，最終被害人無力還款還欠建商錢，房屋遭法拍後江男再派旗下成員投標，得標再高價轉售。

    新北市刑警大隊接獲相關報案，細查發現在雙北至少有20名投資人受害，且最初江男成立炒房團時，是以投資新北市板橋區重慶路的金富帝寶社區做為掩護，藉以取信投資客上門。

    警方另查出江男早在2000年初期就有房地產詐欺紀錄，而江妻在今年6月因染武漢肺炎過世，警方則鎖定江男本人與其旗下成員行蹤，上月19日派員前往新北市板橋、土城、中和、泰山等地，將江男與合作建商、代書、代銷成員等一共7人集團逮捕。

    偵訊時，江男承認犯案，還稱自己在成立炒房團後海撈4億，但是否還有更多人受害，江男則支吾其詞，警方不排除有更多人受害。訊後，警方將江男與其集團成員等共7人，依詐欺、偽造文書、重利等罪嫌移送法辦。

    江爸江媽炒房團開講座吸引不少投資客。（記者徐聖倫翻攝）

    江爸江媽炒房團開講座吸引不少投資客。（記者徐聖倫翻攝）

    主嫌江宗榮與其集團成員共7人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    主嫌江宗榮與其集團成員共7人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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