裴洛西造訪國家人權博物館 林佳龍：自由民主不是天上掉下來

民進黨新北市長參選人林佳龍說，自由民主不是天上掉下來的，是靠努力才爭取到的。（擷取自臉書）

2022/08/03 14:09

〔記者林欣漢／新北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）下午要造訪在景美的「國家人權博物館」，並與維權人士會面，民進黨新北市長參選人林佳龍說，自由民主不是天上掉下來的，是靠努力才爭取到的，「未來我們必須更努力，來引領亞洲民主發展。」

林佳龍指出，裴洛西訪台明確地表達對台灣民主的支持，更值得大家注意的是她在台灣充滿民主意涵的行程安排。裴洛西此行不像部分人士所猜想的短暫快閃，她不只會見蔡總統與國安高層，還安排在立院與朝野國會代表會面，顯示其對台灣多元民意的尊重。

林佳龍認為，裴洛西選擇造訪位在景美的「國家人權博物館」，意味著台灣在維護人權上的民主成就，是吸引國際友人訪台的重要因素。更值得關注的是，她特地安排與維權人士的會面。事實上，自由民主不是天上掉下來的，是靠努力才爭取到的。前仆後繼的人權鬥士，才是威權體制得以轉型、自由民主可以永續的關鍵力量。

林佳龍說，台灣之所以被裴洛西稱為「有韌性的島嶼」，正是因為台灣是在世界的最前線面對中國的擴張，同時在中共對台施以文攻武嚇之下，展現出驚人的韌性回應能力。台灣面對中國的經驗，不僅足以成為他國學習的典範，也讓台灣成為堅守普世價值的國際民主陣營所尊重的重要夥伴。

如今，台灣不再是問題製造者，世界已體認到真正的威脅與問題來自中國，而民主台灣正是威權中國的對照組，台灣的存在證明中共政權的荒謬性，台灣也成為世界必須了解與學習的國家。但作為被國際社會所稱許的民主同盟夥伴，除感到榮幸外，台灣更需要有積極的作為，才稱得上是夥伴關係。我們不應該只是民主輸入國或是展示國，更應成為民主輸出國。台灣必須要有用價值同盟來連結世界的志氣，以具體的行動，參與全球普世人權的推廣。

林佳龍表示，此次裴洛西所造訪的「景美人權文化園區」正位於新北市，附近有許多國民黨威權時期所遺留下來的「不義遺址」，是承載威權時期人民傷痛記憶的地景空間，也是台灣與世界民主人權議題連結的重要素材。

他指出，目前行政院計畫推動「安康輕軌生態人權廊道規劃案」，規劃以興建中的安坑線輕軌，連結安康接待室、安坑刑場（K1場站）、新店軍人監獄（K6場站）、國家人權博物館（K10場站），透過「人權廊道」，以民主觀光來帶動都市發展。但新北市升格後的12年間，在國民黨以及新北市長侯友宜的主政下，對這些不義遺址周邊的活化，以及文化、教育、觀光的應用，都採非常消極的態度，更談不上與國際的連結，這是非常可惜的事。

林佳龍說，他曾邀請「全球直接民主論壇」來台舉辦，同時透過「民主觀光列車」活動的連結，讓上百位台灣青年與上百位推動直接民主的國際友人，一同坐火車由北到南看台灣城市的民主地景，同時進行直接民主交流。這樣的活動受到國際友人與台灣青年的好評，證明「觀光可以很民主，民主也可以很觀光」。

「新北大翻新，城市外交的思維與行動也要大翻新！」林佳龍說，未來他若當選新北市長，將積極配合中央，協助新北不義遺址與民主地景的周邊建設，同時廣邀國際NGO團體來新北市設立據點，並在新北市召開重要的國際民主會議。「我們要讓民主人權觀光成為新北市的特色，我們也要讓人權普世價值成為新北市民的驕傲！」

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