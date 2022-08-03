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    首頁　>　新北市

    林佳龍參拜土城廟 社會局車停廟前直接宣傳政策

    新北市社會局的車輛停在廟前，不少長輩到場唱歌。（記者邱書昱攝）

    新北市社會局的車輛停在廟前，不少長輩到場唱歌。（記者邱書昱攝）

    2022/08/03 13:08

    〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北長參選人林佳龍今天上午到土城五穀先帝廟參拜，同黨籍的立委吳琪銘、市議員參選人紛紛陪同站台，林佳龍致詞時細數交通部長任內對於新北的交通建設，以及中央推出的社會福利、托老、托育等。與此同時，廟方前面的廣場駐足一台新北市社會局的里里銀髮俱樂部，上頭也貼出新北市長侯友宜的照片，彷彿是趁著林到訪時宣傳市府推動的社福議題。

    林佳龍到場後先到廟宇上香參拜，出席的吳琪銘提到土城清水交流道從2020年拍板定案，對交通有很大的幫助，這都是感謝時任交通部長的林，透過中央、地方通力合作。

    林佳龍也說，大台北環狀線定案動工，加上原來四環就是大環線，如同珍珠串成項鍊，後續的北土城交流道、新北高工停車場預算，就像是廟宇主祀的神農大帝，與農業、工商發展息息相關。

    他說，新北市400萬人口減少、產業外移，塭仔圳及五股垃圾山地產業也無法找到適當用地，就連社會福利的老人裝假牙，桃園、基隆都有做，就是新北市沒做，新北市社會福利預算人均最低，儼然成為移居城市。

    有趣的是，就在林佳龍到場之際，廟方前面停著一台新北市社會局的里里銀髮俱樂部，不少長輩開心點著曲子高歌，車廂外也印有侯友宜照片，如同直接向林佳龍宣傳市府的政策。

    民進黨新北市長參選人林佳龍與市議員參選人一同拜廟。（記者邱書昱攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍與市議員參選人一同拜廟。（記者邱書昱攝）

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