裴洛西訪台》侯友宜稱期待區域和平 林佳龍 ：這句應對北京講

民進黨新北市長參選人林佳龍說，台美關係是台灣生存與發展最重要的基礎，裴洛西來訪，台灣要以夥伴關係歡迎。（記者邱書昱攝）

2022/08/03 12:45

〔記者邱書昱／新北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，新北市長侯友宜認為，台灣歡迎國際友人來台參訪，更期待區域的和平穩定。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍今天受訪認為，侯的這句話應該向北京當局來講，侯市長在外交事務上，應該跟台灣人民站在一起。

林佳龍說，台美關係是台灣生存與發展最重要的基礎，裴洛西來訪，台灣要以夥伴關係歡迎，然而，鄰居卻文攻武嚇發布軍事演習、經貿制裁，這個不是睦鄰、待客之道。

他說，裴洛西到國會與所有政黨黨團會面、會見總統蔡英文，也安排參觀國家人權博物館，這代表價值理念也是肯定台灣自由民主，特別是轉型正義、為普世的人權奮鬥。

林佳龍也不忘酸新北市府，在人權文化園區博物館的規劃做的很少，他在擔任交通部長期間，有關於安坑輕軌、生態人權廊道規畫，大部分都是威權統治時代不義遺址，也是可以做民主地景、爭取民主觀光列車，很可惜規劃的人權廊道沒有得到侯市長重視，若擔任新北市長會針對轉型正義、台灣民主發展資產轉為觀光旅遊，讓大家可以體驗的路線。

對於中國揚言在台海周遭軍演，媒體詢問是否認為會和烏俄戰爭的模式？林佳龍說，過去任職國安會諮詢委員、也擔任過總統府副秘書長等，這都涉及到中共的文攻武嚇，他們很多網軍攻擊，基礎交通設施也會做好安全防護。

同時，烏克蘭的歷史也告訴台灣要團結，一致對外不分黨派，至於新北在中共入侵的路線，海空都是登陸要衝，新北市府要承擔保家衛民責任，要跟中央一起動員準備，每個人都是防線第一線，不是流於黨派之爭、本位主義。

此外，有關中國禁止台灣食品進口。林佳龍說，中共手法不是第一次，也不是最後一次，台灣生存發展要以民主制度來奮鬥，用各種手法併吞台灣效果往往適得其反，而中共霸權崛起，不是因為台灣，而是他們試圖改變世界的秩序。

他說，台灣可以提供全世界了解中共政權本質，形成價值同盟，捍衛自由民主，相信除了政府外交、國會外交，也能推動成是外交，尤其新北市能提供NGO組織從香港受到中共打壓，這些都可以一到新北來，要舉辦大型民主自由的國際會議。

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