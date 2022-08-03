侯友宜稱了解新北再辯論 林佳龍酸：每次都講每天是拖延戰

民進黨新北市長參選人林佳龍到土城參拜廟宇。（記者邱書昱攝）

2022/08/03 12:21

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍多次拋出要向新北市長侯友宜舉辦政見辯論。今天侯友宜回應，真正了解新北這幾年不斷成長茁壯，時機到了該辯論就辯論，對此，林佳龍則以擔任交通部長期間對於新北的建設已有所了解，也酸侯每次都講每天，到底多少天、什麼時候，當然覺得這就是拖延戰術。

林佳龍今天上午到土城五穀先帝廟參拜，受訪時表示，他對於新北已有相當了解，自己也有城市治理、交通部長的經驗，尤其新北建設都和交通有關，像是捷運、停車場、增設交流道匝道，甚至是觀光旅遊都是過去的業務。

他說，當初侯市長遇到困難、無法跨域治理，都是拜託他，好比林口交流道匝道、基隆捷運路網、淡江大橋及未來輕軌共構，完全不需要重新開始認識，最好的方法就是讓人民有知的權利，盡快安排辯論，讓大家選出未來四年誰來領航。

林佳龍認為，可以舉辦十次的辯論，由媒體安排、各出五題，他隨時都可以上場，反觀侯友宜如同四年前參選時，也是以拖延戰術，之後不了了之。

他說，就像是老人假牙議題、社宅未編列預算等，市府的回應都是無法對焦，即使市議員及參選人在質詢時都有講到的議題，但如同狗吠火車，現在難得有市長競選，因此可以拿出來一一對焦，侯市長無法迴避的事情，現在檢驗才要開始，來一場良性君子之爭。

此外，有關昨天是和妻子的結婚周年紀念，林佳龍笑說，妻子很支持他從政，也提醒莫忘初衷，受到社會栽培，現在就要全力以赴。

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