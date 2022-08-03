嚇！新北石門金剛宮遊地府試膽 亡魂受刑畫面超震撼

農曆7月，中和廣濟宮、福和宮都有施放水燈活動。圖為往年施放情形。（記者賴筱桐攝）

2022/08/03 11:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕農曆7月新北市各廟宇都舉辦普度活動，近來南美館地獄展熱潮持續發燒，位於新北市石門區的金剛宮，是北台灣唯一擁有地府和天堂場景的宮廟，成為超夯景點，民眾可體驗遊地府，栩栩如生的亡魂受刑畫面令人震撼。

民政局長柯慶忠表示，農曆7月也稱為「孝親月」，任何一天都可祭拜好兄弟，新北各宮廟辦理普度法會，號召好兄弟聽經聞法、領受施食，並可超薦祖先，祈求平安順遂。

柯慶忠說，板橋接雲寺、三重先嗇宮、淡水福佑宮、新莊慈祐宮、泰山顯應祖師泰山巖等廟宇，都有施放水燈活動，引渡水上孤魂享祀；中和福和宮施放魚飼料製成的環保水燈，金山慈護宮有新北唯一海上放水燈；土城大墓公及三峽長福巖清水祖師廟「分區輪普」，每年吸引上千人參與。

此外，靈鷲山無生道場8月3日至17日舉行水陸空大法會，8月12日至14日還有淡水河河祭、路祭薦拔超度法會暨關懷弱勢活動；新莊地藏庵8月24日至26日辦理超度法會。

搭上南美館地獄展熱潮，擁有地府和天堂場景的石門金剛宮成為超夯景點。金剛宮管理人許裕仁表示，金剛宮的地府是1994年經十殿閻王指示設立，詳盡紀錄陽世各種為惡對應地獄的各種懲罰，尤其栩栩如生的亡魂受刑畫面，警世意味濃厚，希望勸人向善，在世多積存功德。

民政局指出，石門金剛宮是全台灣第一間以四面佛祖為主祀神明的廟宇，也是台灣少數儒、道、佛、婆羅密教並存的寺廟，供奉神尊多達上千尊，不論祈求財富、健康、姻緣、考試、消災解厄等願望，都有職司神尊庇佑，並有1座長達59尺8吋的巨大臥佛，莊嚴宏偉。

石門金剛宮是全台灣第一間以四面佛祖為主祀神明的廟宇，也是台灣少數儒、道、佛、婆羅密教並存的寺廟。（民政局提供）

新北市石門金剛宮可體驗遊地府，栩栩如生的亡魂受刑畫面令人震撼。（記者賴筱桐攝）

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