為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北竊賊跑花蓮偷娃娃機現金 警追捕到案

    新北市楊姓及徐姓2名慣竊開車到花蓮找娃娃機店下手行竊，持大力剪及鐵撬破壞機台。（圖由吉安警方提供）

    新北市楊姓及徐姓2名慣竊開車到花蓮找娃娃機店下手行竊，持大力剪及鐵撬破壞機台。（圖由吉安警方提供）

    2022/08/03 09:50

    〔記者王錦義／花蓮報導〕新北市楊姓及徐姓2名慣竊開車到花蓮找娃娃機店下手行竊，持大力剪及鐵撬破壞機台，吉安警分局太昌派出所接獲報後前往，剛好遇到竊嫌開車離開，警方尾隨追捕，最後在2公里外的秀林鄉攔截到，今天訊後依刑法竊盜未遂、毀損、公共危險罪移送偵辦。

    吉安警分局指出，2日凌晨1點多，38歲楊姓男子進入吉安鄉建國路二段1間夾娃娃機店，48歲徐姓男子則在小客車駕駛座把風，楊男先以大力剪破壞鎖頭，但始終無法撬開機檯，最後未得手現金離去。商家老闆尋店發現機檯鎖頭遭破壞，調閱店內監視器並報警處理。

    警方指出，轄區太昌派出所員警前往調查時，突然發現監視器中可疑對象的車輛剛好開車經過，隨即駕駛巡邏車尾隨，伺機攔查，但2人不但未停下，反而加速逃逸，過程中一度逆向蛇行，險象環生，警方見狀開啟巡邏車警報器緊追在後，雙方追逐約2公里，小客車鑽進水源社區死路被逮。

    警方表示，楊、徐2名男子都住在新北市，長期以竊盜維生，犯行遍及北台灣，這次到花蓮意圖為己不法之所有破壞娃娃機機台試圖行竊，警方除把他們依法移送，持續擴大偵辦是否另涉及其他刑案。

    新北市楊姓及徐姓2名慣竊開車到花蓮找娃娃機店下手行竊，持大力剪及鐵撬破壞機台。（圖由吉安警方提供）

    新北市楊姓及徐姓2名慣竊開車到花蓮找娃娃機店下手行竊，持大力剪及鐵撬破壞機台。（圖由吉安警方提供）

    新北市楊姓及徐姓2名慣竊開車到花蓮找娃娃機店下手行竊，持大力剪及鐵撬破壞機台。（圖由吉安警方提供）

    新北市楊姓及徐姓2名慣竊開車到花蓮找娃娃機店下手行竊，持大力剪及鐵撬破壞機台。（圖由吉安警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    偷信用卡多次盜刷 竊賊變裝仍被識破落網
    2022/07/21 12:36

    偷信用卡多次盜刷 竊賊變裝仍被識破落網
    讓兌幣機「自動吐錢」 南台灣娃娃機店「硬幣大盜」抓到了
    2022/07/16 05:55

    讓兌幣機「自動吐錢」 南台灣娃娃機店「硬幣大盜」抓到了

    女星體重達人生巔峰 險丟主持棒
    賊自訂貨自偷高價3C手機產品 超商嚴防包裹大盜
    2022/07/03 15:58

    賊自訂貨自偷高價3C手機產品 超商嚴防包裹大盜
    兌幣機當提款機！萬華跑到永和行竊 雨衣男偷娃娃機店6萬
    2020/12/05 23:12

    兌幣機當提款機！萬華跑到永和行竊 雨衣男偷娃娃機店6萬

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播