新北竊賊跑花蓮偷娃娃機現金 警追捕到案

新北市楊姓及徐姓2名慣竊開車到花蓮找娃娃機店下手行竊，持大力剪及鐵撬破壞機台。（圖由吉安警方提供）

2022/08/03 09:50

〔記者王錦義／花蓮報導〕新北市楊姓及徐姓2名慣竊開車到花蓮找娃娃機店下手行竊，持大力剪及鐵撬破壞機台，吉安警分局太昌派出所接獲報後前往，剛好遇到竊嫌開車離開，警方尾隨追捕，最後在2公里外的秀林鄉攔截到，今天訊後依刑法竊盜未遂、毀損、公共危險罪移送偵辦。

吉安警分局指出，2日凌晨1點多，38歲楊姓男子進入吉安鄉建國路二段1間夾娃娃機店，48歲徐姓男子則在小客車駕駛座把風，楊男先以大力剪破壞鎖頭，但始終無法撬開機檯，最後未得手現金離去。商家老闆尋店發現機檯鎖頭遭破壞，調閱店內監視器並報警處理。

警方指出，轄區太昌派出所員警前往調查時，突然發現監視器中可疑對象的車輛剛好開車經過，隨即駕駛巡邏車尾隨，伺機攔查，但2人不但未停下，反而加速逃逸，過程中一度逆向蛇行，險象環生，警方見狀開啟巡邏車警報器緊追在後，雙方追逐約2公里，小客車鑽進水源社區死路被逮。

警方表示，楊、徐2名男子都住在新北市，長期以竊盜維生，犯行遍及北台灣，這次到花蓮意圖為己不法之所有破壞娃娃機機台試圖行竊，警方除把他們依法移送，持續擴大偵辦是否另涉及其他刑案。

新北市楊姓及徐姓2名慣竊開車到花蓮找娃娃機店下手行竊，持大力剪及鐵撬破壞機台。（圖由吉安警方提供）

新北市楊姓及徐姓2名慣竊開車到花蓮找娃娃機店下手行竊，持大力剪及鐵撬破壞機台。（圖由吉安警方提供）

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