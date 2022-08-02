裴洛西訪台》林佳龍：台美關係邁向正常化重要里程碑

民進黨新北市長參選人林佳龍說，裴洛西的來訪，除代表美國不分黨派對台灣的力挺，也傳達美國民意對台灣最直接的支持，「是台美關係邁向正常化的重要里程碑。」（記者林欣漢攝）

2022/08/02 18:31

〔記者林欣漢／新北報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台訪問，民進黨新北市長參選人林佳龍說，裴洛西的來訪，除代表美國不分黨派對台灣的力挺，也傳達美國民意對台灣最直接的支持，「是台美關係邁向正常化的重要里程碑。」

林佳龍指出，距離上次美國眾議院議長訪台，已是25年前的事，裴洛西議長自1987年起擔任眾議院議員迄今35年，是美國歷史上第一位女性眾議院議長。依據美國憲法的規定，眾議院議長在美國總統繼任順序中僅次於副總統，是美國政壇舉足輕重的政治人物。她的到訪，證明民主台灣對維護印太地區和平與繁榮，有著不可替代的地緣政治上的重要性。

林佳龍說，當民主國家紛紛發現，伴隨中國崛起，中共帶來的威脅不只針對台灣，也擴散到全世界。如今，台灣是全世界所信賴的安全供應鏈，也是民主價值最堅定的同盟夥伴。相較於成為trouble maker的中國，台灣不再是問題，還是解決中共崛起問題的鑰匙。

他表示，近年來，台灣在蔡英文總統的帶領下，國際地位不斷提升，台灣不僅被世界看見，也被世界所需要。而在中央外交持續努力、訪台國際友人的層級不斷升高的同時，在地方上的城市外交，也應有相對應的成長。

林佳龍認為，作為大台北首都圈的樞紐、身為全台人口最大都市的新北市，不僅有資格成為真正的國際都市、更應在城市外交上有更亮麗的表現。而新北市的市長，不僅應提出能真正接軌國際的願景，也應有能力與自信，對國際變局與兩岸關係提出自己的看法。

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