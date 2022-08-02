競標39次！特斯拉法拍51.5萬落槌 百坪豪宅3111萬賣出

多組人馬於開始競標前仔細檢查「特斯拉」車況。（新北分署提供）

2022/08/02 18:32

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署今日舉辦「123聯合拍賣會」，上午先拍賣「特斯拉」名車，吸引3組人馬搶標，喊價39次後以51.5萬元拍定，不過拍定人還要繳清鑑價費、罰鍰及車貸約122萬元，換算起來直逼新車行情；下午拍賣三重區百坪豪宅，由一名男子於截止投標前3分鐘匆忙投下標單，最後以3111萬元幸運拍定。

新北分署指出，今日上午10時先以「喊價」方式拍賣法拍市場罕見的「特斯拉」（TESLA Model 3 E3D）名車，該車輛是新北地檢署偵辦刑事詐欺案件，於偵查中扣押被告以犯罪所得購入之物，該車車身白色，外型完好，去年1月出廠，346匹馬力，儀表板里程數1萬9534公里，本次拍賣定有底價，但底價不公開。

新北分署指出，該車起標價32萬元，在風雨中吸引3組人馬到場競標，此起彼落喊價39次，最終由某車商於思考再三後，毅然出價51.5萬元搶下，當場以現金繳清價金，不過拍定人尚須繳清相關鑑價費、罰鍰及車貸約122萬元，才能將車輛開走，亦即實際拍定價為173.5萬元，直逼新車行情。

下午3時則進行不動產拍賣會，最受矚目的標的物，是坐落新北市三重區集賢路11之1號3樓、位於「三多立涵美社區」的百坪豪宅，該豪宅是台中地檢署為追徵冒充滿清皇族後裔詐財案的被告犯罪所得2271萬元，囑託新北分署予以變價。

新北分署指出，該屋屋齡僅10年，權狀登記約106坪，主建物約38.61坪，陽台加雨遮約6.02坪，公設約61.34坪（內含3平面車位及1機車位），格局為3房2廳2衛1廚，主臥室內尚有更衣室，本次為第2次拍賣，底價2980萬元，平均每坪僅28萬餘元。

新北分署指出，開標結果有2張標單，由一名男子以出價3111萬元險勝得標，平均每坪不到30萬元，得標人表示，他原都在法院參與不動產拍賣，今天是第1次至新北分署投標，一時找不到地方，到場後趕緊寫好標單，於截止投標前3分鐘才匆忙將標單投入票匭。

得標人表示，他知道三重區住宅成交價每坪要50萬元起跳，能以每坪不到30萬元拍定，實在意想不到，已準備自己入住；另位於新莊區化成路的地下室住宅，第2次拍賣，以366萬元拍定；位於土城區水源街2樓公寓，第1次拍賣就以845萬2222元拍定。

位於三重區「三多立涵美社區」之的百坪豪宅客廳一隅。（新北分署提供）

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