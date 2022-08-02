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    首頁　>　新北市

    林佳龍承諾當選補助長者裝假牙 侯友宜：顧好牙齒不用等爛掉再裝

    新北市長侯友宜不認同編預算補助長者假牙，他今天說，牙齒平常就顧好，有空去檢查，不用等到爛掉再裝。（記者周湘芸攝）

    新北市長侯友宜不認同編預算補助長者假牙，他今天說，牙齒平常就顧好，有空去檢查，不用等到爛掉再裝。（記者周湘芸攝）

    2022/08/02 17:41

    〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍近日表示，在六都之中只有雙北做不到補助長者假牙，他當選後將編20億元預算替長輩裝假牙。新北市長侯友宜今出席新莊行動治理座談會時說，牙齒平常就塗氟顧好、有空去檢查，不用等到爛掉再裝，做事要有方法，錢要花得剛好。

    林佳龍表示，新北已升格12年，但平均分配到的社福預算卻是六都的最後，以65歲以上長者裝假牙為例，只有雙北2市做不到，以平均每人5萬元計算，「4年編列20億元預算，做不到嗎？」他當選後將補助65歲以上長輩裝假牙。

    侯友宜今出席新莊行動治理座談會，在最後裁示時指出，人生短短，他工作42年，以前負責台北市重大案件，到這個年紀還是繼續拚，希望好好做事，不要整天鬥嘴。新北市的經費最少，如果有錢他會拿出來用，大家都會誤解說牙齒應該要怎樣？其實只要牙齒顧好，身心靈都會好。

    侯友宜表示，新北市有銀髮俱樂部、長者公托、關懷照顧據點等，他也規劃活動中心讓長者可以出來走走。至於牙齒平常大家就塗氟顧好、有空就去檢查，不用等到爛掉再一顆一顆裝，新北針對低收長者也有全口4萬4千元補助，半口2萬2千元補助，做事要有方法，錢要花得剛好。

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