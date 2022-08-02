新莊第一公有市場2026年異地改建 原址規劃餐飲與購物複合商場

新北市長侯友宜今舉辦新莊區舉辦行動治理座談會。（記者周湘芸攝）

2022/08/02 17:15

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜今舉辦新莊區舉辦行動治理座談會，會中聚焦公墓公園化、地下停車場及新莊第一公有市場改建等議題。其中新莊第一公有市場規劃2026年以BOT異地改建，原址規劃綜合性餐飲與購物複合型市場，侯友宜表示，公有市場改建勢在必行，並責成相關單位滿足地方需求。

侯友宜表示，新北作為北北基桃1千萬人口中心點，是北台灣起飛重要中心，多年前國際友人搭飛機來，經過新莊一看就都是鐵皮屋，從高速公路行經新北就聞到五股垃圾山，難以讓人相信是直轄都市，很沒面子，他上任以來全力第一個政見就是整治五股垃圾山，再來就是塭仔圳重劃區，完工後新莊人口更可能超越板橋。

會中有多位里長共同提案新莊公有市場改建後，可將原址前利濟街及新莊路面保留大廣場供民眾使用。經發局表示，新莊第一市場預計辦理異地改建，原址規劃改建為綜合性餐飲與購物複合型市場，在規劃設計階段研議評估於新莊路留設退縮廣場。

市場處說明，新莊公有市場待文高二用地（新莊運動公園旁）市地重劃後，規劃於2026年透過BOT辦理異地改建，2029年完工後可讓原有301個攤商全數進駐，地下層做停車場使用、地上1至3層做市場使用，4樓以上做多目標使用。

市場處表示，原址部分預計2029年配合攤商搬遷期程，規劃綜合性餐飲與購物複合型市場，結合新莊廟街拉長營業時間，地下2層為停車場、1、2樓為綜合性餐飲與購物商場、3樓以上做多目標使用。

另外，福興里長楊明教會中建議與興化國小合作興建地下停車場，交通局表示，校舍共構地下停車場除考量區域停車狀況，也要避免施工影響教學及學童安全，該校短期內無校舍整建計畫，會前往現場評估操場開挖可行性，並與學校、家長代表審慎評估。此外，新莊知產專用區開發案完成後可紓緩停車問題。

新莊第一公有市場規劃異地重建。（新北市政府市場處提供）

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