為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    贈新北200箱物資 工商婦女協會傳遞愛心

    台北市世界華人工商婦女企管協會會長石瑞媛（右五）捐贈區里平安箱。（記者邱書昱攝）

    台北市世界華人工商婦女企管協會會長石瑞媛（右五）捐贈區里平安箱。（記者邱書昱攝）

    2022/08/02 17:25

    〔記者邱書昱／新北報導〕台北市世界華人工商婦女企管協會響應新北市好日子愛心大平台，結合行動村里公益平台，捐贈內含白米、麵條、罐頭等民生物資的區里平安箱200箱給予新北市，並由新北社會局長張錦麗代表受贈，將提供深坑、石碇、三芝、平溪、雙溪和貢寮等6區，再由里長評估發放給有需要的弱勢民眾。

    台北世華是世華企管協會在台灣第一個成立的分會，也是全球第36個分會，會長石瑞媛表示，世華長年熱心公益，不分地域和種族，去年捐贈一萬個醫療口罩給台大醫院，也捐贈28床醫療床給花蓮的醫院，今年初於大安森林公園響應總會全球串聯的捐血活動，捐出熱血500袋。

    石瑞媛說，這次在新北市好日子愛心大平台利用創新的科技，結合數位社福，讓想行善做公益的個人或企業團體更加的方便，因此理監事決議從台北來新北響應，捐贈區里平安箱，以資助偏區的弱勢民眾。

    新北市社會局長張錦麗表示，新北市由於幅員遼闊、城鄉差距大，偏區民眾採買日常生活物資較為不便，且近兩年因疫情及國際情勢影響，萬物齊漲，弱勢家庭生活更受衝擊，因此感謝台北世華工商婦女企管協會的愛心。

    張錦麗也提到，新北市社會局從2016年開辦區里平安箱計畫，由行動村里公益平台直接寄到里辦公處，讓在地里長即時發放予弱勢民眾，6年來已發放7400箱，受益人次超過1萬1000人。

    社會局長張錦麗（左）為代表，頒贈感謝牌給台北市世界華人工商婦女企管協會。（記者邱書昱攝）

    社會局長張錦麗（左）為代表，頒贈感謝牌給台北市世界華人工商婦女企管協會。（記者邱書昱攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中華仁道關懷協會捐600個區里平安箱 嘉惠新北偏鄉弱勢家庭
    2021/12/13 11:25

    中華仁道關懷協會捐600個區里平安箱 嘉惠新北偏鄉弱勢家庭
    八德、龜山將辦愛心宴 歡迎弱勢民眾來圍爐
    2020/12/28 21:01

    八德、龜山將辦愛心宴 歡迎弱勢民眾來圍爐

    富蘭克林：股利+債息雙收益 投資攻守兼備
    首波冷氣團報到 嘉市愛鄉慈善會送暖祈願平安度冬
    2020/12/14 16:42

    首波冷氣團報到 嘉市愛鄉慈善會送暖祈願平安度冬
    讓艱苦人吃飽好過年 刈包吉首度移師新北辦尾牙宴
    2018/02/13 15:18

    讓艱苦人吃飽好過年 刈包吉首度移師新北辦尾牙宴

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    父親辦桌慰弱勢 何潤東今年首偕妻同送暖
    2018/01/20 15:00

    父親辦桌慰弱勢 何潤東今年首偕妻同送暖
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播