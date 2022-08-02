贈新北200箱物資 工商婦女協會傳遞愛心

台北市世界華人工商婦女企管協會會長石瑞媛（右五）捐贈區里平安箱。（記者邱書昱攝）

2022/08/02 17:25

〔記者邱書昱／新北報導〕台北市世界華人工商婦女企管協會響應新北市好日子愛心大平台，結合行動村里公益平台，捐贈內含白米、麵條、罐頭等民生物資的區里平安箱200箱給予新北市，並由新北社會局長張錦麗代表受贈，將提供深坑、石碇、三芝、平溪、雙溪和貢寮等6區，再由里長評估發放給有需要的弱勢民眾。

台北世華是世華企管協會在台灣第一個成立的分會，也是全球第36個分會，會長石瑞媛表示，世華長年熱心公益，不分地域和種族，去年捐贈一萬個醫療口罩給台大醫院，也捐贈28床醫療床給花蓮的醫院，今年初於大安森林公園響應總會全球串聯的捐血活動，捐出熱血500袋。

石瑞媛說，這次在新北市好日子愛心大平台利用創新的科技，結合數位社福，讓想行善做公益的個人或企業團體更加的方便，因此理監事決議從台北來新北響應，捐贈區里平安箱，以資助偏區的弱勢民眾。

新北市社會局長張錦麗表示，新北市由於幅員遼闊、城鄉差距大，偏區民眾採買日常生活物資較為不便，且近兩年因疫情及國際情勢影響，萬物齊漲，弱勢家庭生活更受衝擊，因此感謝台北世華工商婦女企管協會的愛心。

張錦麗也提到，新北市社會局從2016年開辦區里平安箱計畫，由行動村里公益平台直接寄到里辦公處，讓在地里長即時發放予弱勢民眾，6年來已發放7400箱，受益人次超過1萬1000人。

社會局長張錦麗（左）為代表，頒贈感謝牌給台北市世界華人工商婦女企管協會。（記者邱書昱攝）

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