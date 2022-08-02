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    結縭26週年 林佳龍七夕前臉書曬恩愛

    林佳龍七夕前臉書曬恩愛。（擷取自林佳龍臉書）

    林佳龍七夕前臉書曬恩愛。（擷取自林佳龍臉書）

    2022/08/02 15:47

    〔記者林欣漢／新北報導〕七夕前放閃！民進黨新北市長參選人林佳龍今天下午透過臉書向妻子廖婉如示愛，他表示，今天是結縭26週年紀念，雖然依舊在工作中度過，「有妳跟兩個孩子相隨，不管我人在哪裡，心中總是充滿愛與希望。」

    林佳龍表示，他早上起床在他們四口之家的群組留話，說起他與婉如結婚的經過，還有孩子的誕生。這一路從美國到台灣、從台南到台北、從台北到台中、現在從台中到新北。他想跟婉如還有孩子說的是，人生逐夢，充滿驚奇，雖然多變化，但有她跟兩個孩子相隨，「不管我人在哪裡，心中總是充滿愛與希望。」

    林佳龍說：「我們接下生命不同階段的任務之前，心中除了理想，總有我們深愛著的人，彼此支撐，彼此理解。望向窗外的這片景緻，我在板橋的家中獨自醒來，雖然今年結婚週年，我依舊在工作中度過，沒法好好跟你們吃一頓飯，但是我知道你們在遠方各自忙碌，也一如往常，用你們的方式，為我加油。」

    林佳龍還貼出他與廖婉如在美國的甜蜜照片，他說：「婉如妳手上的這束捧花，是我們倉促去超市買的，經過這麼多年，在我心中從未凋零。縱使風雨不歇，只要有一個妳懂我的執著，我已幸福一生。」甜言蜜語讓網友們直呼「好閃」，並紛紛送上祝福。

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