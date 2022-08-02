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    偷情傳「床上摔角、讓你每天腿軟」 人妻、小王判賠10萬

    王姓男子被控與已婚的王姓女子偷情，王女丈夫提訴求償，新北地院審理後判決王女及王男賠償10萬元。（資料照）

    王姓男子被控與已婚的王姓女子偷情，王女丈夫提訴求償，新北地院審理後判決王女及王男賠償10萬元。（資料照）

    2022/08/02 16:00

    〔記者王定傳／新北報導〕王姓男子被控與已婚的王姓女子偷情，王女丈夫提訴求償，並提出2人曖昧對話為證，裡面提及：「我跟你玩摔角」、「床上摔角」、「讓你每天腿軟」等，新北地院審理後判決王女及王男賠償10萬元，可上訴。

    王女丈夫提訴指出，其妻與王男因經營電商直銷業務而有往來，去年初，王女藉故以需自己空間為由與他爭吵，並欲搬離住所，後來妻子的好友因無法忍受2人發生婚外情，以LINE聯絡王男，怎料，王男得知其妻已婚後，仍繼續往來，甚至發生性行為，導致他精神大受打擊，因此求償100萬元。

    王夫並提出其妻與王男的對話記錄，王男對王女說：「我跟你玩摔角」、「床上摔角」、「上面餓下面也餓」、「讓你每天腿軟」；王女則以「都趁我睡覺偷摸」、「需要更大的撞擊」回應。

    對此，王女辯稱聊天內容比較浮誇，實際上並未發生關係，王男雖坦言與王女交往，但辯稱不知王女已婚，且王女丈夫取得證據過程有問題。

    法官則判定，王夫取得證據手段，尚無違反比例原則，且王男至少在去年11月就知道對方已婚，加上對話記錄可證2人確有交往情形，已侵害壬夫配偶權，審酌雙方收入、侵害配偶權情節等後判決賠償10萬元，可上訴。

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