疑輸200萬控場主使詐 賭客偕友談判遭追打再砸租車行

警方調查，葉男租車行財損約27萬元，葉男指控謝男欠200萬元賭債，事後卻「博歹筊」，指使友人來砸店，謝男則反控葉男設局使詐。 （記者闕敬倫翻攝

2022/08/02 17:03

〔記者闕敬倫／新北報導〕55歲謝姓男子疑似積欠200萬元賭債，事後指控疑私營賭場的55歲租車行老闆葉姓男子詐賭，前晚偕一名詹姓友人去車行談判，糗遭葉男兒子等4人追打，4人均依違反社維法送辦；沒想到昨晚10時許，詹男率4人再到車行，分持棍棒砸毀店面、車輛，犯後主動前往泰山派出所自首，警訊後依妨害秩序、毀損罪嫌移送法辦。

據了解，謝男上月在新北市泰山區明志路某租車行2樓打牌，疑慘輸200萬元不想認帳，認為是租車行老闆葉男出老千，前天晚上9時許與49歲友人詹男前去理論，談判不成竟演變全武行，詹男先涉嫌拿辣椒水攻擊，沒想到沒噴到事主葉男，卻不慎波及到在旁葉男的36歲兒子及其3名友人，葉男兒子一夥憤而上前圍打。

詹男與謝男眼見不敵對方年輕力壯，立即分開逃竄，詹男疑因主動持辣椒水攻擊，遭到較多人追擊，之後直接跑進附近消防隊求救，由消防隊員協助去電報案。

林口警方獲報調查，詹男傷勢較多，謝男則沒什麼傷勢，事後雙方未提出告訴，葉男兒子等4人警詢後依違反社會秩序維護法函送新北地檢署裁處。

昨天晚間10點多，詹男帶著28歲兒子及其25歲游男、30歲林男、29歲柯男等再度前往租車行，疑欲對葉男加倍奉還，5人分持棍棒在店內、店外狂轟猛砸，一陣砸打後離去，主動跑到明志派出所投案。

警方調查，葉男租車行的店內擺設及店外車輛皆遭木棍砸毀，在場無人受傷，初估財務損失約27萬元。葉男供稱，謝男欠他200萬元賭債，事後卻「博歹筊」，才會指使詹男等人來砸店；謝男則辯稱，葉男先前設局使詐害他輸錢，賭債僅有20萬元，並非葉所說的200萬，全案詢後依妨害秩序及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

昨天詹男帶著4人再度前往葉男的租車行，疑欲加倍奉還，5人分持棍棒狂轟猛砸，一陣砸打後離去，主動跑到明志派出所投案。（記者闕敬倫翻攝）

55歲謝男疑積欠200萬元賭債，事後指控老闆葉男詐賭，前晚偕詹姓友人前去談判，反遭追打；昨晚詹男率4人砸車行，犯後到派出所自首，警詢後送辦。 （記者闕敬倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法