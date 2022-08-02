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    首頁　>　新北市

    逆子長期啃老為爭產弒母 同住失智九旬父不知發生慘劇

    于嫌與老父母住在五股貿商二村，家境不錯導致他長期啃老。（記者徐聖倫翻攝）

    于嫌與老父母住在五股貿商二村，家境不錯導致他長期啃老。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/08/02 14:34

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市五股區驚傳逆子殺母！54歲男子于榮華為爭家產，昨清晨與7旬老母爭吵，于嫌盛怒親手掐死母親，豈料他犯案後還有閒情逸致買便當，當晚9時于嫌為逃避責任，選擇自殘欲與母親同歸於盡，怎知到了今日早上8時許還活得好好的，於是選擇報警自首。

    據了解，于嫌有竊盜、恐嚇、賭博等前科，年輕時就不學無術，現與9旬老父、7旬老母同住在五股區登林路貿商二村社區大樓，家境不錯。而于嫌患有肝癌且為末期，長期待在家裡沒工作，生活經濟來源全靠父母的存款與家產，沒錢就向父母討要。

    于嫌還有1名已出嫁的胞妹，去年開始兄妹2人見父親老邁，於是與母親討論起分家產的問題，但討論到錢，家人們總是鬧得不愉快，母親不願意外，兄妹也為該怎麼分常起口角。

    昨清晨6時許，于嫌又與老母發生口角，他要求母親將房子過戶給他，于母再度拒絕，爭吵一陣子後，于嫌盛怒下掐住老母脖子，沒想到失手就這樣親手掐死母親，悲哀的是，隔壁房間內9旬老父有重聽、失智，還渾然不知兒子在客廳親手掐死老婆。

    于嫌事後還若無其事出門買便當，在家滑手機、看電視，到了晚間9時許，于嫌疑似為了逃避責任，拿水果刀割腕、割頸，甚至自戳胸口欲與老母同歸於盡，自殘完後于嫌一度昏迷，到了今天早上于嫌醒來發現自己還活著，於是決定報警自首。

    警方表示，到現場時于嫌意識清楚，但身上有多處割傷、穿刺傷，於是將他送往輔大醫院救治，並被診斷出有氣胸情形，現仍在院觀察。警方已至醫院對于嫌進行筆錄製作，後續將依殺人罪嫌偵辦。

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    于嫌在案發後欲逃避責任，持水果刀失敗才選擇自首。（記者徐聖倫翻攝）

    于嫌在案發後欲逃避責任，持水果刀失敗才選擇自首。（記者徐聖倫翻攝）

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