林佳龍喊當選補助長者裝假牙 新北市府：世界潮流是「保住真牙」

新北市衛生局表示，照護長者牙齒健康重點在於「保住真牙」、「補助弱勢」。（新北市政府衛生局提供）

2022/08/02 14:42

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍近日針對「長者裝假牙」再槓上新北市政府，他表示，當選後將補助65歲以上長輩裝假牙。新北市衛生局則表示，照護長者牙齒健康重點在於「保住真牙」、「補助弱勢」，讓民眾享受升級，更要符合世界健康潮流，不是開選舉支票撒錢就好。

林佳龍表示，新北已升格12年，但平均分配到的社福預算卻是六都的最後，以65歲以上長者裝假牙為例，只有雙北2市做不到，以平均每人5萬元計算，「4年編列20億元預算，做不到嗎？」他當選後將補助65歲以上長輩裝假牙。

衛生局指出，照護長者牙齒健康重點在於「保住真牙」、「補助弱勢」，這才是最實際的做法。世界衛生組織及先進國家都在倡導「8020口腔保健計畫」，指讓80歲長者保留20顆以上的自然牙齒，自然牙和齒槽骨之間有神經連結，咀嚼時可傳遞感覺訊息，回饋並刺激大腦，有助於長者身心多元健康狀態。

衛生局長陳潤秋表示，「照顧牙齒」比「換牙齒」更重要，呼籲候選人不要為了選舉編造謊言誤導民眾，照護民眾健康要務實符合民眾需求，讓市民享受真正的升級，更要符合世界健康照護潮流，不是開選舉支票撒錢就好。

陳潤秋指出，為了留住長輩自然牙，新北市免費塗氟護齒，提供長者口腔檢查及塗氟服務，截至今年已有251家牙醫院所加入，約有7萬7千位長者接受服務。

她強調，新北市同樣有假牙補助政策，金額和其他縣市相同，全口4萬4千元、半口2萬2千元，分別針對60歲以上低收入戶、65歲以上中低收入戶及55歲以上原住民中低收入戶實施，近3年半補助人數2千3百多人、4千8百多萬元。

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