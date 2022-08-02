為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    北市消防員離奇陳屍旅館 頸戴項圈、雙手上銬還手持剪刀

    陳姓消防員前往新北市三重區福德北路某旅館，疑似「玩過頭」意外身亡。（記者徐聖倫翻攝）

    陳姓消防員前往新北市三重區福德北路某旅館，疑似「玩過頭」意外身亡。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/08/02 13:58

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重區某旅館發生離奇的意外死亡案，在台北市某消防分隊服務的34歲陳姓消防隊員，1日上午11時被發現陳屍在房間內，詭異的是，他手上戴有手銬，脖子拴著項圈且非常緊，房間又是從內上鐵鍊反鎖，且入住2小時內沒有人來找他，警方初步研判，應是陳某自己在玩樂過程中不慎窒息而死。

    據了解，陳某是2013年特考班畢業，從事消防已近10年，且已婚，與妻子育有一對子女。昨日陳某輪休，上午9時許他獨自前往三重區福德北路某旅館，並向櫃台表示開2小時休息，到了11時該退房時，陳某卻沒消沒息，於是旅館工作人員前往查看。

    陳某房間反鎖，故旅館人員以備用鑰匙開門，但裡頭的鐵鍊鎖也同樣拴上，於是旅館人員決定破門，豈料入內發現陳某坐在地板靠著床邊一動不動，一觸碰陳某發現全身僵硬，定睛一看發現臉色鐵青，才知道他已斷氣一陣子。

    警方獲報派員前往查看，現場並未有打鬥痕跡，陳某頸上有情趣項圈，手上戴著手銬，還拿著剪刀，其中項圈栓得非常緊，但身上沒有外傷。警方研判並非他殺，疑似是陳某自己玩樂玩過頭，項圈栓太緊導致昏迷，最終窒息身亡，陳某遺體也將於今日下午進行相驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    苗縣苑裡工廠火警鋁粉遇水爆炸 3消防員受傷送中榮
    2022/07/25 18:05

    苗縣苑裡工廠火警鋁粉遇水爆炸 3消防員受傷送中榮
    嘉義縣救護義消吳勝良、劉薰璟 獲全國救護志工楷模及菁英獎
    2022/07/20 19:59

    嘉義縣救護義消吳勝良、劉薰璟 獲全國救護志工楷模及菁英獎

    客語能力中級暨中高級及高級認證
    桃機招消防員 先過5關
    2022/07/17 05:30

    桃機招消防員 先過5關
    熱浪襲歐野火加劇 葡萄牙救火飛機墜毀1人殉職
    2022/07/16 23:46

    熱浪襲歐野火加劇 葡萄牙救火飛機墜毀1人殉職

    廖科溢喜迎大解封！將戴「它」冒險韓國
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播