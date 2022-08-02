北市消防員離奇陳屍旅館 頸戴項圈、雙手上銬還手持剪刀

陳姓消防員前往新北市三重區福德北路某旅館，疑似「玩過頭」意外身亡。（記者徐聖倫翻攝）

2022/08/02 13:58

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重區某旅館發生離奇的意外死亡案，在台北市某消防分隊服務的34歲陳姓消防隊員，1日上午11時被發現陳屍在房間內，詭異的是，他手上戴有手銬，脖子拴著項圈且非常緊，房間又是從內上鐵鍊反鎖，且入住2小時內沒有人來找他，警方初步研判，應是陳某自己在玩樂過程中不慎窒息而死。

據了解，陳某是2013年特考班畢業，從事消防已近10年，且已婚，與妻子育有一對子女。昨日陳某輪休，上午9時許他獨自前往三重區福德北路某旅館，並向櫃台表示開2小時休息，到了11時該退房時，陳某卻沒消沒息，於是旅館工作人員前往查看。

陳某房間反鎖，故旅館人員以備用鑰匙開門，但裡頭的鐵鍊鎖也同樣拴上，於是旅館人員決定破門，豈料入內發現陳某坐在地板靠著床邊一動不動，一觸碰陳某發現全身僵硬，定睛一看發現臉色鐵青，才知道他已斷氣一陣子。

警方獲報派員前往查看，現場並未有打鬥痕跡，陳某頸上有情趣項圈，手上戴著手銬，還拿著剪刀，其中項圈栓得非常緊，但身上沒有外傷。警方研判並非他殺，疑似是陳某自己玩樂玩過頭，項圈栓太緊導致昏迷，最終窒息身亡，陳某遺體也將於今日下午進行相驗。

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