新北6總統教育獎得主獲圓夢獎金 他捐出盼助更多人

2022年總統教育獎新北市共6人獲獎，今接受新北市長侯友宜致贈圓夢獎金。（記者周湘芸攝）

2022/08/02 13:48

〔記者周湘芸／新北報導〕2022年總統教育奬新北市共6人獲獎，包括大崁國小連敏哲、莒光國小王威凱、三重高中國中部杜明蓁、淡江大學許豈逢、輔仁大學許展容、台北海洋科技大學邱美慧，今由新北市長侯友宜接見，並致贈每人1萬元圓夢獎金，其中，許豈逢更將獎金全數捐出，盼幫助更多需要的人。

侯友宜表示，能獲總統教育獎都是超越自我、不畏人生逆境的小巨人，除了為自己生命努力，更想著照亮他人，發揮人性積極面行善，為社會帶來更多溫暖。被問到是否小時候就立志從警、擔任市長？他則說，鄉下小孩在那個年代沒想很多，只希望好好做事，讓家裡經濟負擔少一點，秉持一步一腳印，不辜負親友及現在角色的市民期待。

連敏哲罹患腺狀體肌肉病變，從小就需仰賴呼吸器及電動輪椅，但他不因此喪志，年年參加歡呼兒協會主辦的兒童畫展，更自願花費比同學多好幾倍的時間完成一樣的作業量，希望藉由自身力量證明自己。此次獲得圓夢獎金，更選擇用來購買路由器，盼讓學習更順利。

王威凱來自單親家庭，由母親獨力扶養長大，他雖然從小被診斷為自閉症，但對自然科學有極大興趣，也因為心思細膩、對自我要求高，常能將作品做到近乎完美，參加自然風力車創作比賽獲得佳績，未來想成為一名自然老師。

淡江大學許豈逢因車禍造成四肢癱瘓長期臥床，他不畏身體殘缺主持電台節目獲頒金鷹獎、孝恩獎與入圍廣播金鐘獎，此次更將圓夢獎金全數捐給好日子愛心大平台，希望藉此幫助更多人。

杜明蓁幼稚園時發現左耳嚴重聽損，她不畏身體障礙出版3本繪本，更獲得文化部文薈獎圖畫書類第一名。

許展容出生時候罹患脊髓肌肉萎縮症，終身與輪椅為伍，她仍以笑容四處到學校與各地監獄演講。

邱美慧出生不久即感染小兒痲痺，但她挑戰自我，參加輪椅舞蹈比賽屢獲佳績，也透過手搖車進行環島活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法