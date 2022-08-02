新北市府週六聯手優人神鼓辦「鎏金時尚夜」 警交管路線出爐

自駕前往活動現場的管制圖與交通指南。（瑞芳警分局提供）

2022/08/02 13:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市政府與優人神鼓團隊將於本周六晚間舉辦2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」，屆時將大批吸引民眾前往參觀。新北市瑞芳警分局為因應活動交通順暢，與市政府規劃出多條交通管制路線，部分路段將由警方視交通狀況實施疏導管制並加強周邊違規取締，呼籲民眾多加利用大眾交通接駁。

瑞芳警分局指出，活動當日下午4許至晚間9時30分，九份隔頂路口（102縣道及北34線交叉口）、水湳洞洞頂路口（台2線濱海公路與北34線路口）等路段，除領有通行證車輛、接駁車、媒體採訪車、工作人員車輛及在地居民身分證外，均彈性管制通行。

民眾若是自行駕車：可於交通管制實施前，可至「大基隆駕訓班停車場」、「新九號停車場」停放車輛，並搭接駁車至活動會場，車位有限，務必提早入場。

此外，可搭乘大眾交通工具前往，共有「基隆」、「瑞芳」、「金九」三條接駁路線，將於晚間5時許至7時止，提供供進場接駁，班距為10-15分鐘一班；晚間8時30分至22時許，進行撤場接駁，於會場統一發車。

基隆線部分，從八斗子觀光漁場C區停車場－大基隆駕訓班停車場－水湳洞停車場；瑞芳線部分，由瑞芳火車站（區民廣場）－大基隆駕訓班停車場－水湳洞停車場；金九線部分由新九停車場－隔頂站－黃金博物館－勸濟堂牌樓前－水湳洞停車場，最終均由水湳洞停車場發車返程。

搭乘公車部分，則可分別由台北市區、基隆市區及瑞芳區出發，搭至「金瓜石（黃金博物館）站」轉乘接駁車。台北市區可搭乘965台北客運或1062基隆客運；基隆市區可搭788基隆客運；瑞芳區則可搭乘856台灣好行黃金福隆線、788基隆客運、965台北客運及1062基隆客運。

轉乘大眾運輸工具路線圖與交通指南。（瑞芳警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法