林佳龍︰讓新北市民享受升格後真正的升級

林佳龍說，他在交通部長任內推動淡江大橋等重大建設，未來若當選新北市長，會全力以赴讓新北市民享受到升格直轄市後真正的升級。（記者林欣漢攝）

2022/08/02 11:58

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍，今天上午前往淡水清水巖祖師廟參拜，包括國策顧問呂子昌、前立委呂孫綾父女都陪同力挺，展現團結氣勢，現場凍蒜聲不絕，林佳龍說，他在交通部長任內推動淡江大橋等重大建設，未來若當選新北市長，會全力以赴讓新北市民享受到升格直轄市後真正的升級。

林佳龍表示，他在交長任內已經解決很多過去無法解決的問題，包括淡江大橋發包施工、即將在2024年完工，跨年有雲門舞集及煙火表演；聯外道路台64線、台61甲立體化連結、西濱快速道路平交系統改善、台北港發展等，另外，淡海新市鎮作為智慧城市示範區，推動無人載具創新實驗的場域，自駕電動車等，地方除了關心交通還有觀光，八里左岸、淡水老街等，捷運藍海線第二期跟淡江大橋共構，未來到淡水將是一個移動城堡，可以搭輕軌看美景享受特色美食，把淡水跟基隆北海岸串連成世界級的旅遊目的地。

林佳龍提到，地方很關心65歲長輩免費假牙政策，他承諾當選一定編列預算，4年20億元，輕重緩急是施政者的價值觀，為什麼基隆、桃園，以及他過去在台中市長任內都可以推動，為什麼新北市不行，「難道新北市民是侯市長眼中的二等公民嗎？」新北市人均社會福利六都最低，這是沒有道理的，要享受新北升格直轄市後真正的升級。

對於侯友宜表示，中央統籌分配款分配不公，新北市這幾年社會福利預算增加61億元，林佳龍表示，有心就會找方法來解決問題，無心找藉口來推辭不願面對問題，基隆、桃園可以偏偏新北不行，「代表在侯市長心中長輩的牙齒不重要，這落實他講的二等公民，新北只是台北之外的蛋白區？不能吃一樣營養嗎？不能做雙子星城市，新北要超越台北，要有志氣，就從社會福利來拉平周邊城市一樣進而更好。」

對於新北市府要林佳龍多認識新北，林佳龍說，這都是空話，他講的假牙政策不是政見嗎，大台北環狀線路網多蓋社會住宅，不也是政見嗎，他對大台北首都圈已經都準備好政見，到選舉投票日之前，一週至少會有一道主菜。

林佳龍表示，他希望侯友宜能答應辯論，讓市民做為主人投票時，知道應徵工作的人要做什麼事，「心態上不要高高在上，大家平起平坐，我已經準備好了。」林佳龍說，他隨時可以和侯市長展開公共政策特別是競選策略的辯論，「我們可以一人各出5題，由公正的第三者跟媒體來安排，希望從下週就開始第一場，之後每週一場，直到選舉投票日。」

林佳龍強調，侯市長說的努力工作做好每一天，這也是空話，「你是到市長任期最後一天，還是中間某一天會跑去選總統。」內部民調顯示，有4成5受訪者的新北市民認為，侯市長有志總統大位就不應參選2024，「這是他無法回避要面對的問題，像我就很坦然，我講我全力以赴爭取為新北市民服務的機會，我當選4年一定會做好做滿，不會去選其他更高的職務。」

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