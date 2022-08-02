新北落實2050淨零碳排 新領建照集合住宅需留設電動車管線

新北市政府自今年3月1日起，要求用途為集合住宅的新領建照，必須按照車位數預留電動車管線。（工務局提供）

2022/08/02 11:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕為配合2050年淨零碳排政策，自今年3月1日起，新北市政府要求用途為集合住宅的新領建照，必須按照車位數預留電動車管線；政府機關新建辦公大樓，公務車位需全部預留管線，其餘車位須留設30%。工務局今天舉辦公寓大廈充電設備及法令宣導說明會，幫助社區管理人了解最新的法規知識。

出席活動的新北市長侯友宜表示，市府致力發展低碳和智慧城市，鼓勵市民汰換老舊車輛，使用環保節能電動車，為空氣污染減量盡一分心力。為了幫助各社區了解相關政策及法令，工務局今年預計辦理6場公寓大廈法令宣導說明會，針對近年熱門的充電設備與低碳節能議題，提供最新資訊給各社區參考。

工務局長詹榮鋒表示，今年出版「新北市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，協助排解車主與管委會雙方的疑慮，並成立專業輔導團隊，免費為社區提供諮詢服務。

此外，配合2050年淨零碳排政策，自今年3月1日起，工務局要求用途為集合住宅的新領建照，必須按車位數預留電動車管線；政府機關新建的辦公大樓，公務車使用車位需全部預留管線，其餘車位則須留設30%，非住宅類的新建工程，未來將依環保局規劃期程，設置一定比例的充電設備。

詹榮鋒指出，截至7月中旬，新北市共有1萬430個社區報備成立管理委員會，市府今年初輔導相關社區，協助增設充電椿，目前已有5處社區表達興趣和意願。為落實節能政策，今年公寓大廈評選活動，首度將設置充電設備等節電環保效能納入加分項目，目前已有110處社區參加評選，其中設置或規劃設置中的社區共有33處。

工務局今天舉辦公寓大廈充電設備及法令宣導說明會，新北市長侯友宜（中）出席。（記者賴筱桐攝）

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