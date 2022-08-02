為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北落實2050淨零碳排 新領建照集合住宅需留設電動車管線

    新北市政府自今年3月1日起，要求用途為集合住宅的新領建照，必須按照車位數預留電動車管線。（工務局提供）

    新北市政府自今年3月1日起，要求用途為集合住宅的新領建照，必須按照車位數預留電動車管線。（工務局提供）

    2022/08/02 11:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕為配合2050年淨零碳排政策，自今年3月1日起，新北市政府要求用途為集合住宅的新領建照，必須按照車位數預留電動車管線；政府機關新建辦公大樓，公務車位需全部預留管線，其餘車位須留設30%。工務局今天舉辦公寓大廈充電設備及法令宣導說明會，幫助社區管理人了解最新的法規知識。

    出席活動的新北市長侯友宜表示，市府致力發展低碳和智慧城市，鼓勵市民汰換老舊車輛，使用環保節能電動車，為空氣污染減量盡一分心力。為了幫助各社區了解相關政策及法令，工務局今年預計辦理6場公寓大廈法令宣導說明會，針對近年熱門的充電設備與低碳節能議題，提供最新資訊給各社區參考。

    工務局長詹榮鋒表示，今年出版「新北市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，協助排解車主與管委會雙方的疑慮，並成立專業輔導團隊，免費為社區提供諮詢服務。

    此外，配合2050年淨零碳排政策，自今年3月1日起，工務局要求用途為集合住宅的新領建照，必須按車位數預留電動車管線；政府機關新建的辦公大樓，公務車使用車位需全部預留管線，其餘車位則須留設30%，非住宅類的新建工程，未來將依環保局規劃期程，設置一定比例的充電設備。

    詹榮鋒指出，截至7月中旬，新北市共有1萬430個社區報備成立管理委員會，市府今年初輔導相關社區，協助增設充電椿，目前已有5處社區表達興趣和意願。為落實節能政策，今年公寓大廈評選活動，首度將設置充電設備等節電環保效能納入加分項目，目前已有110處社區參加評選，其中設置或規劃設置中的社區共有33處。

    工務局今天舉辦公寓大廈充電設備及法令宣導說明會，新北市長侯友宜（中）出席。（記者賴筱桐攝）

    工務局今天舉辦公寓大廈充電設備及法令宣導說明會，新北市長侯友宜（中）出席。（記者賴筱桐攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    小米斥百億美元投資電動車 面臨中國監管阻礙
    2022/07/29 14:31

    小米斥百億美元投資電動車 面臨中國監管阻礙
    中市電動小客車倍增逾3000輛 公有停車場充電椿不增反減
    2022/07/29 12:59

    中市電動小客車倍增逾3000輛 公有停車場充電椿不增反減

    視野永恆 環景唯一！單元特區全視角建築
    致茂Q3達全年高峰 下半年EV產業帶動營收
    2022/07/28 17:01

    致茂Q3達全年高峰 下半年EV產業帶動營收
    蘋果挖角藍寶堅尼高管 協助開發Apple Car
    2022/07/28 09:26

    蘋果挖角藍寶堅尼高管 協助開發Apple Car

    日本主婦推薦超市必買調味料 C/P值最高是它
    一次購足！E-Mobility與AMPA兩大展將同檔登場
    2022/07/26 17:42

    一次購足！E-Mobility與AMPA兩大展將同檔登場
    不禁售油車 汽機車拚2040市售全電動
    2022/03/31 05:30

    不禁售油車 汽機車拚2040市售全電動
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播