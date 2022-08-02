為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    侯友宜當「最強母雞」 黃志雄︰第3輪競選照外縣市參選人共20位

    新北市長侯友宜成為國民黨的最強母雞，預計明晚將與國民黨提名的新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘等人合拍定裝照。圖為先前侯友宜與國民黨新北市議員參選人合照。（國民黨新北市黨部提供）

    新北市長侯友宜成為國民黨的最強母雞，預計明晚將與國民黨提名的新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘等人合拍定裝照。圖為先前侯友宜與國民黨新北市議員參選人合照。（國民黨新北市黨部提供）

    2022/08/02 10:54

    〔記者賴筱桐／新北報導〕爭取連任的國民黨籍新北市長侯友宜，日前低調與國民黨新北市議員參選人拍攝競選宣傳照，盼發揮「母雞帶小雞」的選舉效應，其他縣市選將也搶著沾這隻「母雞」的光，國民黨新北市黨部證實，侯友宜明晚將與國民黨提名的新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘合拍定裝照，展現「最強母雞」的高人氣。

    隨著年底選戰逐漸加溫，侯友宜因先前遲未表態競選連任，讓「小雞」們相當心急，為了因應選舉需求，國民黨新北市黨部在7月18日、19日2天，安排侯友宜與38名黨籍新北市議員參選人拍攝競選宣傳照，其他縣市的選將看中侯友宜強大的「母雞」實力，也希望與侯合體拍定裝照，盼增加曝光度、拉抬選情。

    國民黨新北市黨部主委黃志雄今天受訪表示，新北市有400萬人口，侯友宜這3年多來執政成績佳，政績受到民眾肯定，成為黨內最強母雞，外縣市參選人主動提出需求，希望與侯友宜合體拍照，黨部居中聯繫、協調，取得侯友宜的空檔時間，安排明天傍晚5點半起至晚間9點，在新北市黨部拍攝。

    黃志雄說，預計與侯友宜合照的外縣市參選人共20位，包含2名縣市長參選人，分別為新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘；外縣市議員參選人則有十多位，以台北市為大宗，其他包括來自屏東、花蓮、桃園等地；這是繼日前侯友宜分2梯次與新北市議員參選人合照後，規劃第3輪競選照拍攝計畫，如果後續還有其他縣市參選人提出需求，黨部將全力協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    母雞就位！侯友宜明天將與竹市林耕仁、苗縣謝福弘拍定裝照
    2022/08/02 10:34

    母雞就位！侯友宜明天將與竹市林耕仁、苗縣謝福弘拍定裝照
    4成5新北市民不贊成連任後選總統 侯友宜：好好做事努力打拚
    2022/08/01 15:09

    4成5新北市民不贊成連任後選總統 侯友宜：好好做事努力打拚

    優存3%！數位帳戶全攻略享6200元
    籲侯友宜承諾不會選2024年總統 林佳龍︰有這麼困難嗎？
    2022/08/01 12:37

    籲侯友宜承諾不會選2024年總統 林佳龍︰有這麼困難嗎？
    林佳龍競辦落腳板橋 侯友宜：提出新北願景一起努力
    2022/08/01 11:50

    林佳龍競辦落腳板橋 侯友宜：提出新北願景一起努力

    日本主婦推薦超市必買調味料 C/P值最高是它
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播