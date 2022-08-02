侯友宜當「最強母雞」 黃志雄︰第3輪競選照外縣市參選人共20位

新北市長侯友宜成為國民黨的最強母雞，預計明晚將與國民黨提名的新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘等人合拍定裝照。圖為先前侯友宜與國民黨新北市議員參選人合照。（國民黨新北市黨部提供）

2022/08/02 10:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕爭取連任的國民黨籍新北市長侯友宜，日前低調與國民黨新北市議員參選人拍攝競選宣傳照，盼發揮「母雞帶小雞」的選舉效應，其他縣市選將也搶著沾這隻「母雞」的光，國民黨新北市黨部證實，侯友宜明晚將與國民黨提名的新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘合拍定裝照，展現「最強母雞」的高人氣。

隨著年底選戰逐漸加溫，侯友宜因先前遲未表態競選連任，讓「小雞」們相當心急，為了因應選舉需求，國民黨新北市黨部在7月18日、19日2天，安排侯友宜與38名黨籍新北市議員參選人拍攝競選宣傳照，其他縣市的選將看中侯友宜強大的「母雞」實力，也希望與侯合體拍定裝照，盼增加曝光度、拉抬選情。

國民黨新北市黨部主委黃志雄今天受訪表示，新北市有400萬人口，侯友宜這3年多來執政成績佳，政績受到民眾肯定，成為黨內最強母雞，外縣市參選人主動提出需求，希望與侯友宜合體拍照，黨部居中聯繫、協調，取得侯友宜的空檔時間，安排明天傍晚5點半起至晚間9點，在新北市黨部拍攝。

黃志雄說，預計與侯友宜合照的外縣市參選人共20位，包含2名縣市長參選人，分別為新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘；外縣市議員參選人則有十多位，以台北市為大宗，其他包括來自屏東、花蓮、桃園等地；這是繼日前侯友宜分2梯次與新北市議員參選人合照後，規劃第3輪競選照拍攝計畫，如果後續還有其他縣市參選人提出需求，黨部將全力協助。

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