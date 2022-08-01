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    林秉樞自爆曾贊助政治人物幾十萬 李婉鈺嗆：家暴要賠多少？

    立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，林自爆曾贊助政治人物幾十萬元，這些人卻落井下石，新北市議員參選人李婉鈺嗆說，對於你自己的家暴賠償預計要給多少呢？ （李婉鈺提供）

    立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，林自爆曾贊助政治人物幾十萬元，這些人卻落井下石，新北市議員參選人李婉鈺嗆說，對於你自己的家暴賠償預計要給多少呢？ （李婉鈺提供）

    2022/08/01 22:48

    〔記者賴筱桐／新北報導〕立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，沉寂多時的林秉樞昨天在個人臉書表示，他過去曾幾十萬元地贊助別人，這些人卻對他落井下石。新北市議員參選人李婉鈺今天說，林秉樞只提贊助政治人物的錢，對於自己家暴的行為卻未提隻字片語，沒有一絲反省。她嗆林秉樞說，你敢公然發表言論，說你給政治人物幾十萬元的錢，對於家暴賠償預計要給多少呢？

    李婉鈺表示，她過去擔任市議員期間，受理過58件家暴案處理，每個通報事件背後，都是一個家庭的悲劇和無奈；每一道傷口的照片，至今都深深烙印在她的腦海中，正因為接觸過家暴事件的受害者，看到有人犯了錯，還想仗著自己過去的政治勢力來掩人耳目，實在嚥不下這口氣。

    李婉鈺鼓勵家暴事件的受害者，一定要勇敢站出來，她說，如果總想著忍過一時就能風平浪靜，家暴事件就會在2人的關係中，不斷地、反覆地上演，所以高嘉瑜給大家做了很好的示範。她能理解出面曝光家暴事件或是主動找人協助，會有多害怕及困難，但呼籲正在受家暴迫害的人，一定要勇敢從家暴的泥濘中掙脫出來。

    李婉鈺說，林秉樞已經交保成功，應該有很多時間可以好好想想，你敢打女人、敢給政治人物這麼多錢，那對於你自己的家暴案件，打算要賠償多少呢？

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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