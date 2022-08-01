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    首頁　>　新北市

    隔空較勁？ 林佳龍、侯友宜臉書都談原住民族日

    8月1日是原住民族日，新北市長侯友宜表示，今天也是「原住民族」正名滿28週年的日子，希望藉由正名過程，找回自我認同。（取自侯友宜臉書）

    8月1日是原住民族日，新北市長侯友宜表示，今天也是「原住民族」正名滿28週年的日子，希望藉由正名過程，找回自我認同。（取自侯友宜臉書）

    2022/08/01 17:20

    〔記者賴筱桐／新北報導〕8月1日是原住民族日，新北市長侯友宜今天在臉書貼文表示，今天也是「原住民族」正名滿28週年的日子，希望藉由正名過程，找回自我認同，市府透過獎勵措施，鼓勵族語傳承。民進黨新北市長參選人林佳龍比侯提早約半小時在臉書發表「推進原住民族權利」的相關文章，2人一前一後談論相同主題，隔空較勁的意味濃厚。

    侯友宜表示，他的原住民名字是「馬耀（Mayaw）」，這是之前參加阿美族豐年祭時，原住民朋友替他取的名字，能擁有這樣的緣分，他感到很光榮。原住民朋友的熱情、真性情，以及勇往直前、互助分享的精神，令人感動與敬佩，所有原住民好朋友更是他推動市政、原住民族建設的靠山。

    侯友宜強調，族語振興及傳習是很重要的工作，尤其族語是原住民族文化的根本，新北市有5萬7千多位原住民朋友，市府透過族語發展委員會的政策諮詢和建言，提供原住民族語言能力認證獎勵金、推動原住民族實驗學校等措施，積極鼓勵族語傳承。

    他說，原住民族文化是台灣最美麗的瑰寶，藉由正名過程，找回自我認同，一起用族語訴說台灣這塊土地上的部落動人故事，讓原住民族文化代代傳承、一棒接一棒，生生不息。

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