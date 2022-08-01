原住民族日 林佳龍：多元族群是台灣珍貴資產

林佳龍細數在不同崗位上推動原住民族權利的成果。（翻攝林佳龍臉書）

2022/08/01 15:59

〔記者林欣漢／新北報導〕每年8月1日是原住民族日，民進黨新北市長參選人林佳龍今天下午在臉書表示，多元族群是台灣珍貴的資產，期盼未來，我們能更認識原住民族的優美文化，並教育自己的孩子尊重不同族群，讓台灣的文明，保有多元文化的驕傲。

林佳龍下午在臉書細數他在新聞局長、台中市長、交通部長等不同崗位上推動原住民族權利的成果。他表示，每年8月1日是原住民族日，是為紀念原住民族正名、入憲，對原住民族追尋主體意識、爭取文化地位、恢復基本權益等運動，有著重要的意義，更是提醒台灣社會重視多元族群文化的日子。

林佳龍說，台灣原住民族有著美麗的語言文化、原生居住領域、社會與政治制度，但卻在不同政權及外來移民影響下，被迫面對土地掠奪、文化流失等打壓，然而，即便面對困難與挑戰，原住民族仍團結彼此，堅毅地推動正名、恢復應有權益，一路努力爭取至今。

他指出，台灣有超過58萬的原住民人口，其中有近5成設籍在都市，又以居住在雙北及桃園居多，除了要致力於保存原住民文化外，也要更重視都市原住民的權益，還有他們對自身文化保存的迫切需求。

林佳龍說，他有幸於行政院新聞局長任內催生原住民電視台，在台中市長及交通部長任內，皆致力透過教育學習、文化傳承、居住與土地正義等規劃，積極落實原住民族政策，但的確還有很多工作需要繼續努力。

他在台中市長任內成立全國第一所原住民族實驗小學、建置首座原住民族神話故事館、回復台中原住民保留地土地權利、積極推動二新村重建工作、建設原住民食物援助運作站等，於各方面擴大對原住民族群的福利保障，這是一個市長該做的工作。

林佳龍表示，新北市除了境內唯一的山地原住民區烏來區，積極推動主要民族「泰雅族」的文化振興工作之外，也有很多移居都市的原住民，他們到城市裡生活，在生活上很多困難要克服，更同時面臨自身文化保存的矛盾，這是我們集體的課題。

他強調，將從教育傳承、產業發展、環境維護、觀光振興等面向，展現對當地主人的尊重，同時也提升族人對自身文化的認同感，以及保存自己文化的迫切需求。

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