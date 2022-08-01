卓冠廷嗆新北防疫墊底 衛生局：不懂裝懂

新北市議員參選人卓冠廷以數據批評新北在防疫上六都墊底。（圖由卓冠廷服務處提供）

2022/08/01 15:59

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市議員參選人卓冠廷今天貼出一張數據，指出新北市府在防疫的累計確診、比例，死亡人數、比例都是最高，強調不看人口總數而是看比例，新北的確診比例24.73％，四個新北市民就有一個確診，六都最嚴重，問題是出在政策身上。對此，新北市衛生局表示，現在全球已不再拿確診人數作為防疫比較，新北市人口全國最多，確診人數也最多，「不懂裝懂會貽笑大方」。

卓冠廷表示，除了這幾項最糟之外，7月31日新北市累計確診數已來到98萬，六都最糟，單日確診數超過3千，六都最糟，死亡病例是1964例，也是六都最糟。

他說，不看總數看比例，新北的確診比例24.73%，四個新北市民就有一個確診，六都最嚴重，全市人口因疫情而死亡的比例0.05%，同樣是六都最高。

他說，問題顯而易見是出在政策身上，但身為新北防疫指揮官的侯友宜在鏡頭前卻總是打太極，衛生局長陳潤秋每次出狀況，也只會都躲在辛苦的基層後面，而且，恩恩案發生至今，沒有一句道歉，沒有首長下台。

卓冠廷說，改變的勇氣，把這種傲慢自滿的市政團隊給換下來。

對此，新北市衛生局發言人高詩琪表示，當現實已經與病毒共存，參選人卻還在用確診數來當作防疫成績單來做比較，是因為思維還想停留在「清零」還是不願接受共存的事實？

她說，請參選人在防疫上多做功課、多請教專家，不懂裝懂會貽笑大方，病毒不長眼，更不會選擇要落腳在哪個縣市地域，它是無差別攻擊，新北市人口全國最多，確診人數也最多，也正因為新北市站在浪頭，所以即便開放邊境與病毒共存中央沒有做好配套和準備，即便醫療量能全國倒數第二，但新北勇敢承擔，勇於先行

她指出，根據疾管署公布數據今年截至7月31日，新冠肺炎疫情累計致死率新北市0.16％，低於全國平均0.18％，面對病毒挑戰新北務實謙卑面對，隨時調整因應防疫工作，用行動勇於面對、勇於承擔，不會編造防疫神話。

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