「社團領航員」增3服務 侯友宜致謝市府「神隊友」

新北市長侯友宜頒發「社團領航任務書」給領航員代表。（記者邱書昱攝）

2022/08/01 15:21

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市轄內的人民團體多達5080家，種類多元包含工商團體、職業工會、慈善會、同鄉會等，為了讓既有的行政人力外也增加更多輔導團體能量，從2014年開辦「社團領航員」予以協助，今年再增加3項服務，增加更多服務管道、縮減民眾奔波時間，新北市長侯友宜今天出席活動向他們致謝，是市府最棒的「神隊友」。

新北市社會局表示，「社團領航員」是培訓社團理事長、理監事、總幹事等成為領航員，結合專業訓練與其豐富的經營經驗，協助輔導人民團體，至今已培訓多達170名，讓市府服務能夠順利向外延伸。

社會局說，今年領航員服務升級，打造「領航員外送輔導服務」，內容包括區公所駐點諮詢、視訊諮詢、實地輔導等，希望導入私公協力的模式，增加更多服務管道，縮減民眾奔波市府或電話等候時間，讓社團能有更多能量從事公益服務，創造社會價值。

侯友宜說，「社團領航員」已支援市府活動超過7000小時，服務市民上萬人次，去年還配合市府「愛心待用餐」政策，疫情期間不畏危險，在短短不到2個月的時間，就訪視多達878家餐廳，忠實記錄業者從事愛心工作的熱情與回饋。

社會局補充，「外送輔導服務」分為區公所駐點諮詢服務，試辦點為鶯歌、淡水、三重、中和、汐止、新店、蘆洲、新莊等8個區公所，服務時間設定為每週固定時段；「視訊諮詢」則是安排於每週三下午2點到5點，有需求的民眾必須加入「新北好團結」LINE官方帳號留言提出申請。

另外，「實地輔導」採預約登記制，是針對會務上遇到困境，需短期陪伴輔導的人民團體，社會局將視情況評估派員協助。

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