為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    亞東醫院板橋集中檢疫所撤除 今歸還點交

    由亞東醫院主責的板橋集中檢疫所完成階段性任務，今天歸還點交。（亞東醫院提供）

    由亞東醫院主責的板橋集中檢疫所完成階段性任務，今天歸還點交。（亞東醫院提供）

    2022/08/01 14:46

    〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，亞東醫院在今年本土確診病例升溫之際，5月2日進駐新北市板橋區開設集中檢疫所，總計開設299間房間、共616個床位，動員60位護理師與17位採檢醫師協助。至7月28日止，總計照護1246人次，成功完成階段性任務，今天上午在新北市衛生局局長陳潤秋等人見證下撤除，完成歸還點交。

    陳潤秋今天在閉幕儀式上，感謝本次協助的旅館、醫院、警察與國軍化學兵，在新北市政府最需要時伸出援手，維持新北市的醫療量能。

    亞東醫院院長邱冠明說，亞東醫院主責的板橋集中檢疫所，今天完成歸還點交，象徵疫情邁向下一個階段，未來民眾將逐漸習慣與Covid-19共存，階段性任務完成後，希望再次回到旅館時，將出現人山人海的旅遊人潮，恢復疫情前的榮景。

    邱冠明表示，板橋集中檢疫所複製亞東醫院豐富的醫療照護經驗，提供病患優質的照護服務，並導入亞東醫院的遠端科技，共有388位病患使用遠距診療，開立88份口服抗病毒藥物。

    亞東醫院護理部顧問周繡玲表示，這次板橋集中檢疫所的醫護人員皆零確診，不僅守住病患健康，也守護醫護人員的健康，保住醫療量能的防線。

    閉幕儀式上，亞東醫護人員攜手合唱「綻放」，結束這項光榮的任務，期許後疫情時代，人們綻放微笑、放眼未來。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    亞東醫院院長邱冠明（左）頒贈感謝狀，感謝警方對於開設集中檢疫所的協助。（亞東醫院提供）

    亞東醫院院長邱冠明（左）頒贈感謝狀，感謝警方對於開設集中檢疫所的協助。（亞東醫院提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    出現第2例BA.2.75！ 40多歲男泰國入境陰轉陽
    2022/08/01 14:17

    出現第2例BA.2.75！ 40多歲男泰國入境陰轉陽
    BA.5燒入北部社區增1男1女 高雄船廠群聚檢出BA.2告一段落
    2022/08/01 14:16

    BA.5燒入北部社區增1男1女 高雄船廠群聚檢出BA.2告一段落

    視野永恆 環景唯一！單元特區全視角建築
    本土+16352、中重症+39雙創3個月新低 死亡+36
    2022/08/01 14:09

    本土+16352、中重症+39雙創3個月新低 死亡+36
    疫苗量充足 蘇揆鼓勵民眾施打疫苗
    2022/08/01 12:26

    疫苗量充足 蘇揆鼓勵民眾施打疫苗

    「您的一票，決定愛的力量」實踐認真永續
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播