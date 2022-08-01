亞東醫院板橋集中檢疫所撤除 今歸還點交

由亞東醫院主責的板橋集中檢疫所完成階段性任務，今天歸還點交。（亞東醫院提供）

2022/08/01 14:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，亞東醫院在今年本土確診病例升溫之際，5月2日進駐新北市板橋區開設集中檢疫所，總計開設299間房間、共616個床位，動員60位護理師與17位採檢醫師協助。至7月28日止，總計照護1246人次，成功完成階段性任務，今天上午在新北市衛生局局長陳潤秋等人見證下撤除，完成歸還點交。

陳潤秋今天在閉幕儀式上，感謝本次協助的旅館、醫院、警察與國軍化學兵，在新北市政府最需要時伸出援手，維持新北市的醫療量能。

亞東醫院院長邱冠明說，亞東醫院主責的板橋集中檢疫所，今天完成歸還點交，象徵疫情邁向下一個階段，未來民眾將逐漸習慣與Covid-19共存，階段性任務完成後，希望再次回到旅館時，將出現人山人海的旅遊人潮，恢復疫情前的榮景。

邱冠明表示，板橋集中檢疫所複製亞東醫院豐富的醫療照護經驗，提供病患優質的照護服務，並導入亞東醫院的遠端科技，共有388位病患使用遠距診療，開立88份口服抗病毒藥物。

亞東醫院護理部顧問周繡玲表示，這次板橋集中檢疫所的醫護人員皆零確診，不僅守住病患健康，也守護醫護人員的健康，保住醫療量能的防線。

閉幕儀式上，亞東醫護人員攜手合唱「綻放」，結束這項光榮的任務，期許後疫情時代，人們綻放微笑、放眼未來。

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亞東醫院院長邱冠明（左）頒贈感謝狀，感謝警方對於開設集中檢疫所的協助。（亞東醫院提供）

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