「水行俠」現身紅河谷 打火兄弟放假出遊救起溺水者

新北市消防第七大隊中和分隊隊員周峯杰放假帶妻小出遊，聞呼救聲，順利將溺水的陳姓男子從鬼門關前拉回。（記者徐聖倫翻攝）

2022/08/01 14:47

〔記者徐聖倫／新北報導〕根本就是「水行俠」！新北市消防局第七救災救護大隊中和分隊隊員周峯杰，昨趁星期日休假帶家人到烏來紅河谷遊玩，不料在溪邊聽到一旁有人呼叫「救命」，周員發現有人溺水後，立即帶著「潛水三寶」下水救援，順利將落水的年輕人救上岸，並緊急施以CPR讓其恢復生命徵象，送醫後無大礙。

周員趁著假日從打火兄弟搖身一變成愛家好丈夫，帶妻小至烏來紅河谷遊玩，昨天下午5時許，周員與家人在岸邊玩得正開心時，猛然聽見一旁有人叫救命，他的消防魂被喚起上前查看，原來是18歲陳姓男子不諳水性溺水，狀況危急。

周員本身就是特搜隊員，立即決定下水救人，他將隨身攜帶的「潛水三寶」面鏡、呼吸管、蛙鞋一一著裝，在指示一旁民眾趕緊聯繫119後，「咻」的一聲就跳下水展開救援。

整個下水到把溺水者帶上岸的過程不到10分鐘，周員後續為失去呼吸、心跳的陳男做CPR，順利在第四大隊烏來分隊同仁趕抵前，就讓陳男恢復生命徵象與意識，最後送醫救治後無礙。第四大隊表示，經了解，溺水的陳男不會游泳，卻又在禁止戲水的水域跳水遊玩，險些送命，對此也將開單舉發。

周員則說，到陌生水域他都會先觀察水深、能見度，並仰賴平常的訓練，讓這次意外的營救任務能成功。周員也呼籲，民眾戲水務必結伴並評估自身狀況，禁止戲水的水域切勿下水，開單罰錢事小，若危及性命則得不償失。

周峯杰說，仰賴平時訓練對陌生水域會觀察的好習慣，才讓這次的救援任務能順利完成。（記者徐聖倫翻攝）

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