中和街頭千萬強盜案 12名強匪判刑

警方查看被害人的座車。（資料照）

2022/08/01 13:01

〔記者王定傳／新北報導〕新北市中和區去年11月間發生千萬街頭強盜案，行搶過程宛如電影情節，被害的蔡姓男子遭搶後，奮力撲入歹徒汽車內，歹徒見狀催動油門將他拖行十數公尺，更趁勢出腳將他硬踹下車，檢警事後揪出葉男等人涉案，且葉男及另名汪姓男子還涉入另起詐騙珠寶案，新北地院審理後依成年人與少年犯結夥三人以上攜帶兇器強盜等罪，判處葉男等12人3年8月至15年徒刑，可上訴。

檢警調查，葉嫌等人因得知蔡男身懷巨款遂起貪念，商議及分工後，於去年11月初，糾集共犯參與犯案，並分為「策劃組」負責收集、提供情資、指示犯案，「行動組」則負責本件強盜案執行，「後勤支援組」負責接應共犯贓物，並協助「行動組」共犯逃亡及處理犯罪證物等善後工作。

檢警調查，犯罪集團依計畫行事，去11月11日，「策劃組」成員得知蔡男即將取款，隨時掌握其行蹤，行動組成員駕車至新北市新莊區復興路三段某摩鐵開始跟蹤、尾隨；策劃及後勤支援組成員則跑到台北市北投區某咖啡館指揮，並待執行後前往約定的交贓地取款及接應共犯。

檢警調查，同日晚間近7點時，行動組成員尾隨蔡男至中和中原二街與中原東街口後，先持折疊刀刺破蔡男汽車輪胎後，再拿辣椒水、折疊刀強盜蔡男背包，被害者雖遭辣椒水噴灑臉部，甚至圍毆，仍抱緊該背包不放，並極力掙扎，行動組成員情急之下，持折疊刀欲割斷背包肩帶，卻刺到自己人。

檢警調查，行動組成員最後把被害者強壓在地，奪走裡面約有1千萬餘元的背包後逃逸，被害者見狀奮力追上汽車，並撲入車內，歹徒見狀催動油門將被害者拖行十數公尺，更趁勢出腳將他硬踹下車，成功逃離現場後朋分款項。

檢警事後追出葉男等13人涉入搶案，其中一名還是少年；檢警還查出，葉男因得知施姓朋友需款孔急，欲出售一批貴重珠寶，謊稱有門路可以出售，把施某所有35件珠寶騙入手中後避不見面。

合議庭認為，葉男等人犯後飾詞狡辯，推託卸責予其他共犯，卻豪取犯罪所得，手段拙劣、毫無悔意，但考量他與詐欺案被害者施女和解，因此判刑15年，汪男於偵查、本院審理時多所袒護葉男，並與共犯勾串，企圖誤導檢警辦案，亦否認犯行，未見悔意，判刑13年；另有4名被告因僅開車接送，涉案情節較輕，或事後並未分得任何贓款、認罪和解賠償等原因，獲得減刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法