56歲男花蓮玩立漿昏迷送醫不治 法院判賠166萬多元

新北市56歲男子到花蓮玩立漿昏迷送醫不治，法院判業者需賠民事部分166萬多元。（圖由海巡署提供）

2022/08/01 13:14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕新北市56歲戴姓男子有心血管病史，2020年與家人到花蓮崇德玩SUP立式划漿，出海途中昏迷送醫不治，家屬質疑一旁教練無救生證照等疏失，提告業者過失致死並求償912萬多元，檢方相驗認定戴男死因心臟病發，因未主動告知病史，刑事部分業者獲不起訴，花蓮地院審理後也認定業者、教練無過失，但未投保傷害險有責，民事需賠償保險金166萬多元，全案可上訴。

55歲戴姓男子2年前趁中秋連假帶妻女到花蓮旅遊，10月3日至崇德海域體驗立漿，因自覺身體不舒服，經反映後由鄭姓教練載往岸際，途中一度下海泡水，但因表情扭曲，教練立即將他帶回岸上，並進行CPR急救，再由救護車送醫，到院前死亡。

家屬怒告教練未善盡照護義務，也未依水域遊憩活動管理辦法攜帶無線電通訊器材及救生浮標，導致未能立即有效救援，只能將戴男帶回岸上後急救，因此延遲救護，加上教練沒有合格開放性水域救生員證照，求償912萬3128元。

檢方相驗遺體並調查，戴男生前裝有心臟支架、每日須服藥，業者在行前有宣導心臟疾病患者不要參加，卻未主動告知病史，因此業者獲不起訴；花蓮地院審理後也認定，教練無刑事過失。

法官認為，教練雖不慎造成戴男落水，但一般人應不會因此發生溺水危險，且水上活動具有危險性、耗費體能，若發生突發狀況，無法像在陸地上可隨時隨地進行救援，業者才會多次宣導患有心冠疾病者不要參加活動，但戴男卻未告知心臟病史，導致業者無從拒絕他參與活動，認定業者、教練對戴男死亡沒有可歸責事由，僅就業者未依法投保傷害險部分，民事判賠戴男妻女共166萬6666元。

花蓮縣府目前已規劃另訂「立漿活動應注意事項」，請業者協助進行海上座標定位，待公告後就會實施，未上路前仍適用「獨木舟活動應注意事項」。

花蓮地院審理後認定水上活動業者、教練無過失，但未投保傷害險有責，民事需賠償保險金166萬多元，全案可上訴。（資料照）

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